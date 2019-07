Yuya, una influencer de respeto en Colombia

Quien dude del alcance de la fama de Yuya, debería asomarse a la televisión colombiana, en cuyos noticiarios estelares, la youtuber mexicana aparece en un comercial que anuncia cosméticos. La voz de Yuya, de por sí peculiar, resalta porque no tiene el acento colombiano pero de cualquier manera su comercial se dirige al público del país Sudamericano que, nos dicen, la tienen como una influencer de respeto.

La pregunta incómoda a Marcos Valdés

Marcos Valdés, hijo de Manuel El Loco Valdés, reacciona y evade los cuestionamientos sobre sus preferencias sexuales. “A ver —dice Marco—, de la vida privada, ¿tú eres homosexual? (le pregunta a la reportera, quien contesta que no) Estás segura, muy segura, cómo lo puedes probar, si la otra vez te vi con una chava…” Marcos, ¿te molesta que te pregunten eso?, se escuchó. “No, digo, pregúntame también cómo me limpio si quieres, si ustedes quieren saber cómo me limpio, si con la izquierda o con la derecha, cómo hago del baño, si hago así o asa, creo que la vida privada es de cada quien, debe sentirse tranquilo con su vida privada, yo no le pregunto a ustedes si van al baño”.

En tv o redes sociales, actores de Betty en NY van en personaje

La apuesta que Telemundo ha hecho con Betty en NY es grande y la está cuidando mucho, tanto que la empresa que produce este melodrama que está por acabar sus transmisiones en Estados Unidos pidió a sus protagonistas Erick Elías y Elyfer Torres que cada que fueran a un programa de entrevistas lo hicieran en sus personajes, incluso en sus redes sociales personales cada uno de los actores tenía que hablar como si lo hiciera don Armando o Betty.