Yuridia le manda mensaje a Shakira tras su truene con Piqué

Yuridia intuye lo que Shakira siente en estos momentos tras anunciar su ruptura con Piqué, el padre de sus dos hijos y su compañero por 12 años.

Así que la cantante mexicana compartió un video con el que le muestra su solidadridad a la colombiana; a través de su cuenta de Facebook, la exintegrante de "La Academia" posteó un video editado donde supuestamente Shakira escucha su nueva canción "Con qué se pega un corazón".

En dicho video se observa cómo Shakira escucha supuestamente el tema de desamor cantado por Yuridia.

"Ánimo Shaki #ConQueSePegaUnCorazon", escribió para acompañar el material que generó una ola de apoyo para la intérprete de "Te felicito" y para Yuridia, quien se estrenó hace unos días como coach de "La Voz Azteca".



"No se merece tus lágrimas Shakira cuando una persona te ama y ama a sus hijos no hace pende***. Tú vales mucho y ya encontrarás a un verdadero hombre que te respete y te valore. Te mando un fuerte abrazo", escribió un cibernauta.

Un dibujo de Shakira cargada por Henry Cavill generó cientos de "likes".

"Ahí va uno de tantos que te quieren consolar ……ánimo Shakira tu vales mucho".

El video original es de cuando Carlos Vives, amigo de Shakira, le dedico la canción "Currumbera", un momento emotivo para la artista, tanto que derramó algunas lágrimas.

La canción de desamor de Yuridia

Está reciente tu adiós y aún me duele

Pero como ya lo ves, de amor nadie se muere

Aunque tú creías que yo jamás iba a poder

Por mi misma valerme

Me dejaste el corazón, despedazado

Pero ya pasó lo peor y he juntado los pedazos

Voy a volver a pegar aunque ya no quede igual

Nada pierdo al intentarlo

¿Con qué se pega un corazón cuando está roto?

Voy a ver si lo arreglo con los besos de otro

Alguien que me ame y me devuelva la autoestima

Alguien que trate de curarme las heridas

¿Con qué se pega un corazón hecho pedazos?

No sé si puedan otros brazos repararlo

Yo por mi parte te borre de todos lados

Y voy en el proceso de irte olvidando

¿Con qué se pega un corazón?

Ojala que un nuevo amor pueda lograrlo

¿Con qué se pega un corazón cuando está roto?

Voy a ver si lo arreglo con los besos de otro

Alguien me ame y me devuelva la autoestima

Alguien que trate de curarme las heridas

¿Con qué se pega un corazón hecho pedazos?

No sé si puedan otros brazos repararlo

Yo por mi parte te borre de todos lados

Y voy en el proceso de irte olvidando

¿Con qué se pega un corazón?

Ojala que un nuevo amor pueda lograrlo

