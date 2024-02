Yuri y Cristian Castro dejan el ego a un lado y se preparan para su gira en conjunto

Si planear y llevar a cabo una gira de conciertos es difícil, hacerlo en pareja multiplica los desafíos, por eso los cantantes Yuri y Cristian Castro están dispuestos a dejar a un lado sus egos y mostrarse lo más humilde posible para que su tour en conjunto salga increíble.

“Cuando hay un tour con dos o tres personas siempre no es fácil porque nos tenemos que poner de acuerdo, debemos estar en un mismo sentir, los egos definitivamente los tenemos que dejar a un lado, porque si no esto no funcionaría", señaló Yuri.

La famosa compartió su visión sobre la complejidad de llevar a cabo un proyecto así, describiéndolo como una experiencia agotadora que, en ocasiones, desearía no volver a repetir. No obstante, resaltó que aceptó unirse a la gira con el hijo de Verónica Castro debido a su aprecio por él y su familia. Para Yuri, Cristian no solo es un compañero de escenario, sino una extensión de la famosa familia, a la cual admira profundamente, especialmente a la madre de Cristian.

“Unidos en el escenario tour” se presentará los días 21, 22 de febrero, así como el 22 y 23 de marzo.

“No me importa que se meta a bailar conmigo, a mí no me molesta, no soy de las artistas que digo: ‘éste es mi turno, no te metas, respetame’. Yo cero con esas mamarrachadas de que ‘yo soy la que llevo más tiempo en esto’ y porque ‘soy la dama’. Hello, cero”.

Los famosos arrancarán el 2024 con varias presentaciones en conjunto. Foto: Instagram

Castro indicó que será un show que puede disfrutar mucha gente que le tiene amor a las baladas a pesar de que en México existen géneros modernos como el reggaetón o los corridos tumbados.

“A mis compañeros con los que he compartido el escenario los admiro mucho, soy muy sentimental, es muy sentimentalista mucho mi aproximación. La música es un oficio enorme. El compañerismo debe ser total. Vamos a tratar de hacer un poco de comedia”.

El intérprete de "Por amarte así" considero que quedan pocos baladistas formales, que toman este género con seriedad.

“Mi padre era hippie”

Cristian Castro aprovechó la presencia de medios para hablar de su padre el actor Manuel el "Loco" Valdés, a quien describió como un hippie, que aportó mucho a la escena, “de mi padre suelen haber comentarios fuertes, siempre fue muy agradables, una persona muy querida, de los más queridos en el ambiente y de los que más trabajaba también, de los que más amaron su carrera", dijo.

"En esa época los comediantes eran más fuerte que ser cantante, en esa época en Argentina, como en México hubo una camada de humoristas con ese aroma a hippie. Me da envidia cómo fue la vida de mi papi y a quienes llevan su vida muy relax, él llevó una vida muy relajada y le fue bien, la gente lo quiso mucho”.

Foto: Archivo El Universal

