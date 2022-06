Yordi Rosado niega estar en bancarrota tras perder parte de sus ahorros

Yordi Rosado, quien niega estar en bancarrota, asegura estar consciente del “sismo” que han provocado algunas de las entrevistas que ha realizado para su canal de YouTube, aunque aclara que su intención nunca ha sido afectar a nadie.

Luego de los escándalos ocurridos tras las declaraciones de Sasha Sokol y Roberto Palazuelos, el exconductor del programa “Otro Rollo” señala que algunas charlas pueden salirse de control, pero que de todas se aprende algo.

“Siempre es triste ver que una situación o que una entrevista se salga o que no salgan las cosas como uno quiere, que alguna o varias personas salgan lastimadas de una entrevista, claro que no te da gusto”, afirma.

Cada persona que sienta para platicar en su programa es porque la admira demasiado por los aspectos de su vida, su trabajo profesionalmente, pero indica que evidentemente no puede controlar, ni sabe al 100 por ciento lo que haya pasado en la vida de cada quien.

Asevera que él es simplemente un medio y la idea es pasar la información sin juzgar, siendo lo más objetivo posible; considera que a veces para poder hablar y conocer realmente la vida de alguna persona pasan situaciones que no quisiera que fueran tan grandes.

Rosado se describe como un “libro abierto” en el que sin pena, ni tapujos siempre relata lo que le ha ocurrido, pero en sus entrevistas evita ser el centro de atención para que sus invitados puedan lucirse, hablar y comentar, para que con esto se deje de pensar que las figuras públicas son perfectas.

“Todas las personas en realidad hemos tenido problemas de todo tipo: amorosos, económicos y hasta legales, entonces yo creo que cuando lo comentas, lo abres y lo dices nos ayudamos”.

Recuerda a los medios de comunicación la ocasión en que perdió parte de sus ahorros, aunque niega que se encuentre actualmente en bancarrota.

“En algún momento de mi vida, hace no mucho efectivamente había invertido muchos de mis ahorros en cierta compañía, que al final después de año y medio de estar trabajando no funcionó y había perdido parte de mis ahorros, pero no tenía nada que ver con que estuviera en bancarrota, ni nada por el estilo”, subraya.

Recomienda siempre tener una antena para saber cuándo retirarse, aunque se confíe demasiado en los negocios.

“Yo he sido emprendedor durante toda mi vida, empresario toda mi vida, he tenido muchos fracasos y también muchos éxitos”, concluye.

