Yolanda Andrade revela la cantidad de dinero que Laura Zapata recibía de Thalía

La pelea mediática entre Yolanda Andrade y Laura Zapata parece una cosa de nunca acabar. Ellas siempre encuentran algún motivo para atacarse y hacer pública su enemistad. Incluso han encontrado en las redes sociales un espacio para sacar los trapitos al sol y darse sin asco delante de la comunidad 2.0.

Lee también: Laura Zapata teme por su seguridad y responsabiliza a Yolanda Andrade de cualquier cosa que pudiera pasarle

Thalia casi siempre queda en el medio de sus discusiones quien sin dar su opinión termina encontrando una especie de vocera en esta batalla. Esta vez fue la conductora la que terminó por revelar cuánto dinero le pasaba la esposa de Tommy Mottola a su hermana para ocuparse de los gastos diarios de su abuela, Eva Mange. Por supuesto que lo que dijo no fue bien recibido por Laura Zapata.



Laura Zapata, su abuelita y Thalia. Foto: Instagram @laurazapataoficial

Es que después de todo, ella se ha encargado de dejar en claro que no recibió ni un solo peso de la cantante para este fin. Pero Yolanda Andrade afirma conocer muy bien a su amiga y asegura que esto no es así. “Thalia amaba a su abuelita. Cuando era el cumpleaños de doña Eva, yo iba corriendo a una famosa tienda departamental, porque Thalia me decía ‘por favor, cómprale algo, ‘una bonita cobija’”, reveló.

Lee también: Shakira habla por primera vez de su separación con Piqué: "Siento que todo esto es un mal sueño"

Cuál es la cifra que Thalia le pasaba a Laura Zapata mientras su abuela estaba con vida

Es más, la presentadora llegó a confesar que su amiga Thalía “mantenía a su abuelita y, por ende, el dinero lo recibía Laura Zapata y ¿qué es lo que hacía la señora?, se mantenía”. De esta manera, volvió a dar a entender que se quedaba con los generosos aportes que hacía su hermana. También llegó a revelar que la cantante le pasaba “tres mil dólares (60 mil pesos) o más, depende de lo que le pedía, siempre se le ofrecían cosas”.

Asimismo, Yolande Andrade apuntó que “es indignante lo que Laura dice, ella ofendió a todos los mexicanos, y lo que le arde es que ahora que se murió la abuelita, Thalía ya no le va a mandar dinero y va a tener que trabajar”. Sin dudas, esta enemistad y enfrentamiento público parece que no van a acabar nunca.