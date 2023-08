Yahritza y su esencia no quien ser comparados con Selena y explotan en redes: "Ni a los talones le llegan"

Yahritza y su esencia sigue en la boca de todos luego de que, la semana pasada, desataran la furia del público frente a las declaraciones que hicieron sobre la comida mexicana, asegurando que preferían que la habían probado en Estados Unidos, debido a que tenía mejor sabor, por lo que, después de causar un revuelo en redes, los integrantes de la agrupación se disculparon, sin embargo, parece que la polémica está lejos de terminar pues ahora se ha viralizado un video donde los músicos demuestran descontento al ser comparados con Selena Quintanilla, la "Reina del Tex-Mex".

Aunque Yahritza, Armando y Jairo, los hermanos Martínez que conforman a la banda, ya se disculparon de forma pública, luego de hacer pública su opinión acerca de la comida mexicana, en redes sociales siguen siendo atacados, pues sus seguidores mexicanos han tachado de "mal agradecido" el comportamiento de los jóvenes, debido a que en nuestro país habían obtenido gran parte de la exposición que los ha llevado a colocarse en las listas de reproducción internacionales.

¿Cuál fue el comentario de Yahritza y su esencia sobre la comida mexicana?

Fue Armando o "Mando", el mayor de los Martínez quien estimó que conocía mejor México, debido a que él había visitado y permanecido en nuestro país por más tiempo, por lo cual, podía expresar que prefería no sólo la comida tipo mexicana que se preparaba en Washington, de donde son originarios, sino que también preferían vivir en Estados Unidos, debido a que le desagradaba el caos y el ruido producido por el tráfico mexicano.

“Yo he estado aquí (en México) por más tiempo, pero no me gusta mucho la comida aquí, me gusta más en donde vivimos, en Washington. La neta le dan una sazón que sí pica y sabe bueno”, argumentó.

El "hate" hacía Yahritza y su esencia no termina

De hecho, en la más reciente publicación de la banda en la que anuncian las fechas que conforman parte "The Obsessead Tour", su primera gira, ya sobresalen los comentarios negativos en que usuarios les recuerdan que gran parte de su éxito se lo deben a México, además, que les piden que no se presenten en nuestro país, pues tienen agendadas tres conciertos para ofrecer en Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, para los días 6, 8 y 10 de septiembre, respectivamente.

Algunos de los comentarios señalan:

"Mejor consíganse un mánager para que les ayude a responder".

"Si México los deja de seguir, se quedan sin seguidores".

"Cavaron su propia tumba, México les dio fama, México se las quita".

"Igualita a Ángela Aguilar, no les gusta México, pero bien que lucran con su música regional".

Yahritza y su esencia no quieren ser comparados con Selena Quintanilla

A raíz de todos los escándalos que ahora rodean a Yahritza y su esencia, ya se ha hecho viral una entrevista que la agrupación concedió a la periodista argentina Andrea Sambucetti, en la que habla de la forma en que se originó su concepto musical pues, cabe destacar, que hace poco más de un año, los hermanos Martínez -además de dedicarse a sus estudios- ayudaban a su padre a recoger fruta en el valle de Yakima, un condado ubicado en Washington, por lo que su repentino éxito llegó a causar conmoción.

En ese encuentro con Sambucetti, la también documentalista cuestionó a la banda acerca de qué opinión les merecía que fueran comparados con Selena Quintanilla, la "Reina del Tex-Mex", pregunta que no cayó en gracia a los integrantes de Yahritza y su esencia, sobre todo para su líder, la cantante de 15 años, que al escuchar el cuestionamiento hizo un gesto de disgusto y prefirió no responder a esta, por lo que fue Mando quien contestó.

"Le tenemos mucho respeto a Selena, pero nos queremos dar a conocer...", no terminó de formular su idea cuando Jairo complementó su respuesta: "Se quiere dar a conocer (refiriéndose a Yahritza) con su imagen no con la de alguien más".

En redes no reaccionan bien

Luego de que este video se difundiera, usuarias y usuarios en redes sociales mostraron molestia, debido a que consideran que las supuestas comparaciones entre Selena y Yahritza no tienen lugar, debido a que consideran que la agrupación no está al nivel de la cantante fallecida que, además de ser muy talentosa, guarda un profundo cariño por nuestro país.

Por lo que en redes sociales se leen comentarios como "No le llegan ni a los talones", "No hay punto de comparación", "Ella sí era grande y humilde" "Deberían de sentirse afortunados".



