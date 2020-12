¡Ya es diciembre! Y a Mariah Carey se lo recuerdan con memes

Mariah Carey es la reina indiscutible de la Navidad y por supuesto esto no lo han querido dejar pasar los usuarios en las redes para recordarle que gracias a esta época del año sus arcas se llenan de dinero y la radio, pero los centros comerciales, casas y plataformas streaming de su música.

Es por ello que la nacida en Huntington, Nueva York, se convirtió en tendencia en Twitter en donde cientos de usuarios subieron los clásico memes para avisarle que esta época es la suya.

Y así es, ya que ayer EL UNIVERSAL anunció que Spotify dio a conocer que dentro de su lista de temas navideños más escuchados, la encabeza la cantante con su interpretación de "All I Want for Christmas Is You".

La plataforma señala que, en lo que va del año, los usuarios ya han escuchado más de 6.500 millones de minutos de canciones de Navidad en todo el mundo. Desde que se inauguró la plataforma en 2008, se han acumulado más de 37.000 millones de escuchas de música navideña. Es por eso que han elaborado un ranking con los temas preferidos de los usuarios.

Por ello no faltó quién utilizara la imagen de los íconicos Simpson para explicar la diferencia entre una persona que muere de frío y en la pobreza mientras hay alguien que goza con los millones de dólares que gana por sus canciones navideñas.

"Yo cada Diciembre con los gastos de Navidad // Mariah Carey cada Diciembre", escribió Yogulado Oliginal.



Yo cada Diciembre con los gastos de Navidad // Mariah Carey cada Diciembre pic.twitter.com/gfdQnDUB4X — Yogulado Oliginal (@Supertramp9713) December 1, 2020

Y obviamente no pasa desapercibido el subidón de la cuenta bancaria de la artista que tiene otros éxitos como "Always be my baby", "My all", "Fantasy", entre otras más.

La cuenta bancaria de Mariah Carey en este mes: pic.twitter.com/S1bnX2pvqP — Adriana (@stylesonroses) December 1, 2020

Otros más saben perfectamente que a pesar de que todo el año no se sabe mucho de ella o de su música, cuando llega el 1 de diciembre se alza para comer y bien.

Mariah Carey cuando comienza el mes de Diciembre pic.twitter.com/eS4rvE2X7K — Jorge Ibáñez (@jorgeibanezt) December 1, 2020

Otros tantos aseguran con sus videos e imágenes que Carey revive cada año en donde Santa Claus hace su aparición con todo y renos.

1 de diciembre

El árbol de navidad del año pasado, el turrón y Mariah Carey: pic.twitter.com/LPFAFn5EfW — (@aliagaenriquex) December 1, 2020

Pero hasta Goku de Dragon Ball se hace presenta para poner un poco más la sal y la pimienta al tren de la gozadera en cuanto a las burlas sobre la relación entre Mariah Carey y el último mes del año.

Mariah Carey todo el año / Mariah Carey el 1 de diciembre pic.twitter.com/nHoUo50AkY — Rome (@RomeGulere) December 1, 2020

