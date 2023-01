¿Y la soridad?, el dilema feminista en el que está Shakira tras su polémica canción

Tras la publicación de la nueva canción de Shakira con el productor BZRP, en donde la cantante hace evidentes referencias a su anterior relación con el futbolista Gerard Piqué y su nueva pareja Clara Chía, el nombre de la colombiana se hizo tendencia.

Entre las muchas conversaciones que desató el tema, titulado “Music Session #53”, destacó una controversia feminista que señala a la intérprete de “Si te vas” por no ser sorora.

La sororidad, por definición es la solidaridad entre mujeres, especialmente en situaciones de discriminación sexual y actitudes machistas. “A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú”, “tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena” y “cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio” son algunas de las frases en las que la cantante hace referencia a Chia. Lo que muchos usuarios consideran un ataque de mujer a mujer.

“Shakira se cosifica y cosifica denigrando a la nueva pareja de su ex bajo la frase de cambiar un Rolex por un Casio’, somos humanas no objetos. No hay nada de empoderante en usar el morbo para ser ruin y machista con otra mujer porque ocupa tu lugar”, escribió la usuaria @NoorAmarty en Twitter .

“Se demuestra que la hermana Shakira no es sorora y le pega recio a Clarita, resultó mala perdedora”, dijo @TuLawyerReturn.

Mientras que @MatildeyMilagro generó un debate tras escribir: "¿Que a la feminista que hay en mi le gustaría que toda la venganza musical de Shakira fuera en contra de Piqué y no de la amante? Pues sí, amigas, pero Shaki es humana, qué le vamos a hacer”.

Sin embargo tras menos de 24 horas del estreno del video y ya con más de cuatro millones de reproducciones, parece que la conversación en redes sociales se inclina hacia el apoyo a Shakira.

En Tik Tok Julia Drikdisson, quien describe su contenido con temáticas de “amor, feminismo y sanación colectiva”, habló de forma neutral sobre el tema.

“Shakira no es la diosa del feminismo, no nos debe nada y tampoco le debe sororidad a la otra morra, o sí?, la ruptura de Shakira con Piqué fue una ruptura con maltratos, con mentiras, Clara Chía tampoco fue muy sorora”, señala Julia.

“Nosotras como feministas sabemos que está chafa involucrarse en triángulos amorosos que dañan a otras mujeres y que no está chido que con toda la estructura patriarcal de rivalidad entre mujeres, una morra con tanto alcance como Shakira haga menos a otra, aunque esta la haya dañado, pero dejemos de cancelar a todas aquellas que no siguen posturas que para nosotras son esenciales, dejemos de pensar que nuestras idolas le deben coherencia a las ideas de nuestro movimiento o que todas las mujeres por el simple hecho de serlo deben ser feministas, sororas, estar bien politizadas y posicionarse siempre”.

La psicóloga y feminista Dani Nemirovsky defendió en Instagram a Shakira ante los comentarios que señalan preocupación por su salud mental, especificamente a uno de los más comunes que señala: “Shakira necesita terapia”.

“Convertir el dolor en arte es, en sí mismo, terapéutico”, escribió la psicóloga. “Por otro lado esta reacción se apoya en el estereotipo machista de ‘la mujer loca despechada’ o que ‘es demasiado emocional’ ¿De un hombre diríamos lo mismo?”, analizó Nemirovsky.

Y en Twitter también predomina el apoyo de mujeres

