Ximena Sariñana, entre película, serie y obra musical: "me vuelvo loca"

Ni la misma Ximena Sariñana sabe cómo se da tiempo para hacer todos los proyectos que tiene: estrenar la película “Entra en mi vida”, la serie “Las Azules”, la obra musical “Jesucristo Super Estrella”, producir el festival Hera y seguir haciendo más música.

“Me vuelvo loca, la verdad hay días que no sé ni cómo me llamo, ni dónde vivo ni que estoy promocionando, de verdad”, comentó a la prensa durante la promoción de la cinta “Entra en mi vida” que se estrenará el 18 de julio en 800 salas de cine en el país.

En este largometraje de comedia interpreta a Natalia y afirmó que es una trama en la que el público se va a divertir: “es pura risa, nada de romanticismo, es para disfrutar con los amigos”.

Posterior a este lanzamiento, la también cantante estrenará el 31 de julio la serie “Las Azules” en donde dará vida a un joven que tendrá un trastorno del espectro autista.

“Mi personaje tiene Asperger y aprendí muchísimo del tema; me preparé con una coach fuimos con una fundación, hablamos y entrevistamos a muchísima gente que que tiene que estar dentro del espectro del autismo y fue una experiencia súper enriquecedora y me emociona mucho que lo vean porque es un personaje adorable”.

Después de esto se enfocará a seguir estrenando más canciones con su respectiva promoción, así como la producción y participación en el festival Hera el 24 de agosto en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Aquí compartirá escenario con Camila Cabello, Danna (Paola), Demi Lovato, Garbage, Evanescence, Garbage, Kesha, María Becerra, Ely Guerra, Hello Seahorse, entre otros.

El 4 de octubre tendrá prácticamente su primer acercamiento a los escenarios teatrales con “Jesucristo Súper Estrella” para hacer el personaje de María Magdalena que alternará con María León; montaje que dijo, creció escuchándolo y vio bastantes veces la película.

“Hace mil años que no hago teatro, o sea lo hice de muy muy chiquita, entonces pues claro que hay un poco de síndrome del impostor que dices ‘cómo voy a llegar y no voy a saber qué hacer’, pero se siente bonito que la gente confíe en tu trabajo; puedo lograrlo si le dedico el suficiente tiempo y me esfuerzo.

“Cuando me hablaron del proyecto fue como: al principio ni siquiera tenía tiempo, era ‘estás loca’, ‘tienes que hacer otro proyecto’. Al final todo se acomodó, se movió y fue como bueno, ya lo voy a hacer, qué emoción”.





