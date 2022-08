Willow Smith opina sobre la reacción de su padre en los Oscar: Acepto toda su humanidad

Por primera vez, la hija menor de Will Smith, Willow, habló acerca del episodio de los premios Oscar, en el que su padre propinó una bofetada al comediante Chris Rock, luego de que hiciera una broma alusiva a la alopecia que padece su esposa, la actriz Jada Pinkett Smith. La joven cantante expresó que, para ella, la forma de actuar de Will fue una reacción humana que no debería de ser castigada tan severamente.

A cuatro meses que tuviera lugar la 94° edición de los premios Oscar y, durante su transmisión, ocurriese uno de los desencuentros más épicos dentro de la historia de esta ceremonia, Willow Smith habló con “Billboard”, sobre cómo vivió el momento en que su padre subió al escenario y golpeó a Chris Rock. La cantante de 21 años indicó que lo que ocurrió no la sacudió tanto como sus demonios internos lo hacen y que, en realidad, interpreta la forma de actuar de su padre como una reacción humana.

Willow acepta y ama a su familia



Premios Oscar 2022. Foto: AP, archivo de EL UNIVERSAL

En este sentido, Willow señaló que cree que debería de existir un poco de “gracia” o consideración ante su familia: "Veo a toda mi familia como humana, y los amo y acepto por toda su humanidad", dijo la joven artista, que consideró que, actualmente, la sociedad no acepta las reacciones innatas al ser humano: “Se espera que actuemos de una manera que no es propicia para una vida humana saludable y no es propicia para ser honesta", determinó.

Las declaraciones de la más pequeña de los Smith sucedió a tan sólo un par de semanas que Will respondiera una serie de preguntas, en las que habló acerca del tema y de lo arrepentido que se sentía, tras su actuación en los premios Oscar, reconociendo que había cometido un grave error que cambió la percepción que el público tenía acerca de él y su personalidad.

"Me duele psicológica y emocionalmente saber que no estuve a la altura de la imagen y la impresión que la gente tenía de mí. Soy un ser humano y cometí un error”, expresó el actor, cuando se le cuestionó acerca de Rock, a quien aseguró ha buscado en diferentes ocasiones para disculparse, sin obtener respuesta, pues el comediante ha expresado que no está preparado para hablar de lo que pasó.

Chris Rock vs Will Smith, ¿Qué pasó en los premios Oscar?



Desencuentro entre Will Smith y Chris Rock en los premios Oscar. Foto: AP / Robyn Beck, archivo de EL UNIVERSAL

Han pasado cuatro meses desde que tuvo lugar el encuentro en el escenario de Smith y Rock. Chris se encontraba presentando una de las categorías que sería premiada, pero antes de introducir a las y los nominados, el comediante de 57 años hizo un comentario supuestamente cómico que, en principio, fue dirigido a Penélope Cruz y Javier Bardem: “Si ella pierde esta noche, él tampoco puede ganar. Javier va a rezar para que gane Will Smith”, expresó. Fue en ese momento que la broma cambió de destinatario.

Con ese primer comentario, la cámara de los Oscar enfocó a la familia Smith que se encontraba sonriendo, sin embargo, el comediante decidió continuar con la broma, enfocada en otro ángulo: “Jada, te amo. ´G.I. Jane 2´. No puedo esperar a verla”, remató. “G.I. Jane” es una película de 1997, dirigida por Ridley Scott, en la que el personaje de Demi Moore –Jordan O´Neill-e se convierte en la primera mujer en ser recluida para formar parte de la fuerza especial de la Marina, sin embargo, durante los entrenamientos, sus compañeros la subestiman, pues no creen que pueda empatar con su fuerza, y como un acto simbólico, Jordan se rapa el cabello.

Luego de escuchar este comentario, la expresión de Jada cambió radicalmente y movió los ojos desaprobatoriamente, pues ya había expresado públicamente que era un problema de salud que la afectaba emocionalmente, ya que la alopecia producía que perdiera casi todo su cabello, por lo que –en 2021- decidió llevar la cabeza rapada. Fue entonces que Will se acercó al escenario y dijo la frase que, al poco tiempo, se convertiría en uno de los episodios más recordados dentro de su carrera: “Deja el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca”. Inmediatamente, Rock contestó: “Oye, sólo fue una broma de ´G.I. Jane´. Ya no diré nada, ¿ok?”, lo demás… es historia.

