Wendy Guevara sobre Adrián Marcelo: "Es un mueble, aburre y no da contenido"

Ante la polémica que los actos y declaraciones de Adrián Marcelo han generado en la segunda temporada de "La casa de los famosos México"; ahora es Wendy Guevara, ganadora de la primera edición, quien decidió dar su opinión al respecto.

La semana pasada, el regiomontano fue acusado de ejercer violencia de género contra la actriz Gala Montes, y la situación escaló al punto de que la Conapred se sumó a la cancelación del youtuber "por su narrativa de odio".

Aunque Marcelo ha asegurado que se siente con cierta fortaleza dentro del juego, debido al contenido que ha generado durante su participación, Guevara dejó claro que el mensaje que éste da, no es el correcto y mucho menos el que quiere ver el público: “Son temas bien fuertes. A mí, que me gusta pelear y el chisme. Yo podré ser un payasito, pero di mucho contenido... él es un mueble, todo el mundo lo sabe; aburre y no da contenido.”, dijo en entrevista en el backstage de la VidCon 2024.

La influencer también habló sobre Ricardo Peralta y las comparaciones que les han hecho, ya que ambos pertenecen a la comunidad LGBT+.

“Todos somos diferentes. Él no va a ser Wendy, ni yo Ricardo. En ese reality, la gente está juzgando y viendo la esencia de cada quien”, agregó.

Por último, se expresó sobre el caso de Agustín Fernández, quien también compite en el juego, y, aunque de jó claro que no apoya sus actitudes al interior de la casa, sí lo defendió.

“La gente no está contenta. Ese reality o te hace más grande o te deshace. Esperemos que todo se calme”, mencionó también la cantante.

Wendy aceptó que muchas personas la toman como ejemplo, sin embargo, dejó en claro que no quiere ser tomada como un modelo a seguir, ya que sus declaraciones y sus hechos no representan a nadie, más que a ella

“No trato de ser un ejemplo. Hay una responsabilidad porque mi palabra tiene peso, se escucha mucho en redes sociales. No me gusta ser un ejemplo, soy el reflejo de lo que ven muchas chicas trans en la comunidad gay. No me gusta dar un ejemplo. No quiero sentir que soy como el kínder de la maestra Lupita, educando a la gente”, finalizó.

