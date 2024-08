“Luchen por sus sueños”: Wendy Guevara

A un año de haber ganado la primera temporada de La casa de los famosos México Wendy Guevara se percibe más madura y, a pesar de la popularidad, afirmó que se mantiene con los pies en la tierra.

“La vida te va enseñando muchas cosas, te va haciendo madurar, lo que me ha hecho valorar a las personas que me rodean, así que siempre luchen por sus sueños”, señaló durante la edición 2024 de la convención VidCon México.

Desde su infancia, recordó, tuvo muchas carencias.

“Yo sé lo que se siente cuando se tiene hambre, cuando tienes ganas de algo y no lo puedes tener, cuando doy no espero recibir algo a cambio”, dijo para motivar a cientos de fans en el tercer día de esta cita, en el Centro Citibanamex.

A pesar de su irreverencia, resaltó que los niños son fundamentales “son nuestros futuro”, y se describió como un libro transparente en sus redes sociales y subrayó que es responsabilidad de los padres lo que ven sus hijos.

“Mi contenido es de mi vida diaria, es lo que le gusta a la gente, también les resulta atractivo cuando hago chismes, pero trato de hacer algo que se le quede a la gente, a veces me siento como Tatiana porque hay muchos chiquillos a quienes les gustan mis videos”.

Guevara exhortó a los influencers a que, aunque busquen obtener un lugar en las redes sociales, nunca dejen de prepararse.

“A veces a alguno le puede llegar la fama rápidamente hasta arriba como me pasó a mí, me las vi duras, pero ahorita ya me siento bien perra, pero mi familia y amigos siempre me aterrizan porque conforme te vas haciendo más popular, te juzga más la gente, si no tienes hate, no tienes éxito”.

Para ella lo mejor está por venir, y recordó cómo para muchas personas ha sido una inspiración en momentos difíciles.

“Quiero dejar una huella muy bonita que me recuerden y digan: ‘Wendy hizo esto y los ayudó en aquello, aún no sé qué, pero sé que pronto va a llegar”.

En esta jornada de VidCon se presentaron diferentes exponentes de redes sociales y de la cultura pop, como Danna, los exintegrantes de CD9, Manelyk, Chingu Amiga, entre otros.

