La vida de Wendy Guevara no ha sido nada sencilla pues, por lo que hemos podido constatar en "La casa de los famosos México", la influencer atravesó una dura infancia y adolescencia para poder alcanzar todos sus sueños y la fama de la que disfruta hoy. De hecho, la competidora del reality show ha contado a sus compañeras y compañeros parte de su historia; una de estas revelaciones tiene que ver con los efectos colaterales que le produjo inyectarse hormonas, pues no contó con ninguna supervisión médica y, aunque reconoció que no fue la manera correcta de hacerlo, también destacó que no lo volvería a hacer, pues padeció mucho cuando llevó a cabo esta práctica.

Ayer fue día de nominaciones dentro de "La casa de los famosos México", uno de los que -a consideración de las y los participantes del reality- se torna más tediosos, lo mismo que ocurre con los domingos, ya que a lo largo de todo el día están sólo a la espera de que llegue la hora de enfrentarse a "la jefa" para votar en contra de los compañeros que quieren fuera o de conocer el veredicto del público, según corresponda, por lo que invierten el tiempo conviviendo entre sí y contando anécdotas de su vida.

Como no es novedad, Wendy Guevara es una de las participantes que más abierta se ha mostrado a la hora de hablar acerca de su historia, lo que ha enternecido y conmovido a la audiencia de este show, no por nada se ha convertido en una de las integrantes favoritas de al casa y, por supuesto, la potencial ganadora del reality. Precisamente ayer fue uno de esos días en donde la influencer, de 29 años, contó a sus compañeros del "Infierno" lo mal que la pasó cuando comenzó a inyectarse hormonas en búsqueda de adoptar un aspecto más semejante al de una mujer.

Mientras Paul Stanley, Sergio Mayer, Poncho de Nigris y Nicola Porcella se encontraban sentados en la terraza de la casa, Wendy les contaba que hubo una época que, sin el consentimiento de un especialista, comenzó a inyectarse hormonas, sin embargo, contó que era algo común, pues tenía muchos conocidos que, así como ella, recurrieron a llevar a cabo está práctica sin la supervisión de una o un profesional; fue entonces que expresó que, comparando los efectos que las hormonas producían en sus conocidos y en ella, se percató que cada persona tiene reacciones distintas pues, mientras a algunas personas les ayuda aumentar el tamaño del busto, a otras les afila el rostro o les reduce la masa corporal de alguna parte del cuerpo.

De hecho, destacó que en el caso de Paola Suárez, una de las integrantes de "Las Péridas" tuvo al suerte de que le redujo la musculatura de los brazos y las manos, lo que le dio una complexión mucho más parecida a la de una mujer, mientras que, en el caso de ella -reveló- pudo ver cómo comenzaron a aumentar su tejido mamario, lo que daba la impresión de que tenía senos de mujer, sin embargo, con el tiempo se dio cuenta de que los efectos secundarios de las hormonas estaban agravando su estado de salud, pues padecía mucho escalofríos, los cuales le impedían continuar con sus actividades cotidianas.

Por lo que una noche, en la época en la que "taloneaba" en Tlalpan, Wendy no pudo más y buscó un lugar apartado y oscuro donde pudiera masturbarse, esto sólo con el objetivo de expulsar la sustancia que contenían las inyecciones, pues -de acuerdo a lo que narró- cuando una persona está en un tratamiento hormonal le prohíben que tenga relaciones sexuales, pues a través del semen se expulsa gran cantidad del líquido que es inyectado, lo que ralentizaría los efectos del procedimiento.

Luego de escuchar atentos a Wendy, sus compañeros quedaron sorprendidos y coincidieron en el hecho de que no estaba mal que recurriera a las hormonas, siempre y cuando fuera bajo la indicación de una o un especialista, y aunque la influencer reconoció que tenían razón, también estimó que no volvería a utilizar hormonas, debido a que le dejaron un muy mal sabor de boca con la que no quiere volver a lidiar.

