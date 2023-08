Wendy Guevara reaparece con Marlon Colmenarez: darán importante anuncio hoy y desatan la polémica

Wendy Guevara está viviendo un buen momento tras coronarse como la ganadora de "La casa de los famosos México", ganó 4 millones de pesos y los proyectos profesionales que ya la esperan se siguen sumando a la lista, de momento ya cuenta con una telenovela producida por Juan Osorio, así como una temporada de show en el Teatro Metropólitan, un proyecto en ViX y hasta una gira con el team infierno.

Tras su salida de la casa, en la que estuvo aislada durante dos meses, Wendy no sólo no ha parado de programa en programa, también se ha dado tiempo para divertirse, como la noche de antier, cuando asistió a una fiesta que organizó Galilea y en la que se la pasó muy bien junto a amigos como Nicola Porcella, el peruano que quedó en segundo lugar en el reality; esta parejita ha encantado en redes, donde son conocidos como Wencola.

Los momentos Wencola justo mantienen felices a los fans que esta mañana quedaron desencantados por una noticia que tiene que ver con Marlon Colmenarez, el polémico amigo de Wendy.

Fans de Wendy, atacadas por la reaparición de Marlon

Una de las sorpresas que recibió Wendy adentro de la casa fue la visita de Marlon, un modelo venezolano que desde hace unos años es amigo de la youtuber; según ambos, entre ellos sólo ha existido una amistad, aunque en un inicio a Wendy le atraía y por eso iba a verlo bailar; dentro de "La casa de los famosos" habló sobre él en diversas ocasiones, sin embargo, pese al cariño que dice tenerle, muchos de sus fans le han recomendado alejarse de él.

Ojalá todo este tipo de encierro y le sirva a Wendy para desintoxicarse de Marlon! Que cuando salga lo mande a la mierda!!! pic.twitter.com/uD4rmNN4xp — 🌕🌖🌗🌘🌑🌒🌓🌔🌕. (@septemberFyra) August 8, 2023

¿El motivo?, porque según el fandom, Marlon sólo está con Wendy por interés y en videos en donde aparecen juntos, él no muestra su mejor actitud hacia Guevara; familia y amigas de Wendy no han hablado cosas positivas sobre él, por el contrario, su hermana comentó que Colmenarez no estuvo esperando a Wendy cuando salió del reality, y tampoco le llevó una porra de apoyo a pesar de que amigas de la youtuber se lo sugirieron.

En un video que circula en redes, en presencia de Wendy, Marlon aparece en un automóvil diciendo que el vehículo se lo había regalado ella, por lo que ahora que ganó el premio de "La casa de los famosos", algunos fans aseguran que él sólo siente interés económico por Wendy, que es un interesado y que la trata mal; el "ataque" mayor de los cibernautas fue cuando ambos reaparecieron juntos anoche en un video, Marlon comenta que pasó por Wendy después de que grabara con algunos de sus compañeros del team infierno en el programa de "Pinky Promise".

En dicho video, Marlon advierte que hoy dará un importante mensaje que tiene que ver con Wendy, por lo que cibernautas especulan que podrían anunciar el inicio de un romance o algo referente a sus preferencias sexuales, ya que adelantó, se trata de una revelación que ha mantenido en secreto desde hace cuatro años.

El Marlon y la Wendy andan juntos 👀



#LaCasaDeLosFamososMX pic.twitter.com/ItMHiPO4hM — LCDLF (@MomentosDeLCDLF) August 16, 2023





Esta mañana, Marlon Colmenarez apareció en una foto junto a Wendy Guevara dentro de las instalaciones de Televisa.