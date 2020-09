"The Walking Dead" ya tiene final, pero anuncian spin-off de Daryl y Carol

El Apocalipsis zombi cierra un ciclo. "The Walking Dead" terminará con la emisión de su 11ª temporada. Así lo ha anunciado AMC, aunque esto no significará el fin del universo de los caminantes, puesto que la cadena ya prepara un spin-off centrado en Daryl y Carol.

Según informa Variety, la undécima temporada de una de las series más reconocidas de AMC se dividirá en dos partes y se estrenará a finales de 2021. La última tanda de episodios contará con un total de 24 capítulos. A ello hay que sumarle seis episodios adicionales que se añadirán a la décima temporada y que podrán verse a inicios del año que viene.

Con lo cual, quedan por rodar y emitir 30 capítulos de 'The Walking Dead', que terminará definitivamente a finales de 2022. El capítulo que iba a servir de final de la décima temporada se lanzará el 4 de octubre, tras haberse retrasado por la pandemia del coronavirus.

De momento, se desconocen las tramas del spin-off que protagonizarán Norman Reedus y Melissa McBride. Los dos actores son los únicos miembros del reparto que han estado en la ficción desde la primera temporada. Angela Kang, showrunner actual de 'The Walking Dead', también será la showrunner del spin-off.

Habrá también una serie antológica

"No podría estar más emocionadas de trabajar con Scott Gimple y AMC para desarrollar una nueva serie para Daryl y Carol", declaró Kang a la publicación estadounidense. "Aunque 'The Walking Dead' ha sido muy hogar creativo durante una década, estoy muy ilusionada con lo que viene", agregó.

Por otro lado, Scott Gimple, antiguo showrunner y director de contenido del universo de 'The Walking Dead', ya ha anunciado que está desarrollando también una serie antológica que se titulará 'Tales of the Walking Dead' y que contará, en cada episodio, diferentes historias alrededor del Apocalipsis zombi.