Vocalista de Los Cardenales de Nuevo León preocupa a sus fans al necesitar ayuda para ponerse de pie

El vocalista de los Cardenales de Nuevo León, Cesáreo Sánchez, conocido como el Cardenal Mayor, generó preocupación entre sus seguidores al aparecer en un video en redes sociales donde se le observa recibiendo ayuda de un miembro de su equipo para permanecer de pie en el escenario.

Aunque en el clip se muestra a Sánchez siendo apoyado, también se divisa la presencia de su silla de ruedas detrás de él. Esta situación conmovió a varios usuarios en línea, quienes elogiaron la perseverancia y el amor por la música de Sánchez a pesar de los desafíos de salud que enfrenta. Algunos comentarios expresaron admiración por su actitud, como "Mis respetos al señorón, aún con sus problemas de salud sigue alegrando a sus fans, larga vida a don Chayo", "Mi respeto, reconocimiento y mi aplauso de pie... es usted un Grande en toda la extensión de la palabra", y "Diocito me lo bendiga y proteja siempre siempre y lo llene de salud y hermosa voz".

Además, algunos quedaron sorprendidos al notar que la voz del intérprete no ha cambiado a lo largo del tiempo.

Don Chayo, como también lo reconocen, sufrió un infarto cerebral hace dos años, lo que lo llevó a depender de una silla de ruedas.

El infarto que enfrentó Cesáreo Sánchez

En entrevista con "Bandamax" luego de que se conociera su estado de salud en 2022, Cesáreo reflexionó sobre la imprevisibilidad de la vida y la importancia de continuar adelante. "Eso nos puede pasar a cualquiera, de repente te cambia la vida, va muy bien, y de repente, aguas, lo único que no tiene solución es la muerte y es lo más seguro que tenemos", expresó en aquel momento.

Además, compartió su deseo de volver a los escenarios para seguir compartiendo su pasión por la música con su público. "Voy a regresar a los escenarios si ustedes me lo permiten, y les quiero pedir una disculpa porque voy a regresar a cantar, pero sentadito por cuestiones de salud de mi pierna que no puedo estabilizar parado, sé que ustedes me van a entender y se los voy a agradecer mucho", añadió.

Con más de 55 años de trayectoria en la industria, temas como "Mi Cómplice" y "Belleza de cantina" son considerados algunos de los más populares en el género regional mexicano.

