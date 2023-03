Vivir Quintana: “El 8M no es una fiesta, es para conmemorar y exigir justicia”

La cantautora mexicana Vivir Quintana, desde su música, ha puesto su granito de arena en pro de la lucha que las mujeres realizan, por todo el país y el mundo, para exigir igualdad de oportunidades, seguridad y una vida libre de violencia.

“Esto no es una fiesta, si vamos a marchar no es para celebrar, es para conmemorar y seguir exigiendo justicia por muchas cosas históricas que se nos deben a las mujeres, entonces ahí lo que nos falta es información”, dijo en entrevista a EL UNIVERSAL

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la originaria de Coahuila estrenó su nuevo sencillo “Te mereces un amor” y mencionó que su equipo de trabajo está integrado, casi al 100 por ciento por mujeres, algo que la llena de orgullo.

“Es muy bonito porque entras en esta onda de entender de que juntas hacemos cosas más grandes en esta fuerza. Yo no digo que todas las de mi banda convergen con mis ideales, pero sí sé que todas se sienten muy seguras de trabajar aquí.

Pero Vivir no sólo se ha sumado a la causa con su trabajo, también ha intentado crear fuentes de trabajo para las mujeres que sean seguras y en las que puedan apoyarse: “Nos sentimos muy seguras cuando vamos de un lugar para el otro, viajando, tocando y creo que una de las cosas que necesitamos seguir haciendo para que haya mayor equidad es dar oportunidades y realmente que haya esta apertura de que no estamos tocando escenarios por cuotas, sino por talento”.

Sin embargo, considera que todavía necesitan abrirse más espacios en las que las mujeres sean visibles y en los que puedan demostrar su talento: "Es abrir todos estos espacios y saber que vamos a generar otros que ya existen, pero a los que están ahí decirles que hay muchas compañeras talentosas en todos lados, porque luego dicen que no contrataron mujeres porque no hay. En un programa de radio me dijeron que no hay tantas cantautoras y les digo: yo pertenezco a un grupo de WhatsApp en donde somos 200, entonces sí hay muchísimas horas de reproducción ahí”.

Viviana Montserrat Quintana Rodríguez, nombre real de la cantante, se ha abierto paso en su carrera musical a tal grado que, después de pertenecer al segundo taller de composición de la Sociedad de Autores y Compositores de México, ahora participó en la banda sonora de la película “Pantera Negra: Wakanda por siempre”; además será parte de la próxima edición del festival de música Vive Latino 2023, así que reflexionó un poco sobre el camino que ha recorrido durante su carrera.

“Ha sido un viaje muy bonito, muy cansado, te soy súper honesta. De tocar por todos lados, de pedir muchísimas oportunidades y si ya llegamos hasta acá que las cosas sigan creciendo y avanzando porque podría decir ‘bueno ya fue todo nos vamos’, pero no", finalizó.

