Para hablar de empoderamiento femenino y la lucha de equidad, la cantante más icónica en el ramo es Paquita la del Barrio.

Sin embargo, la cantautora Vivir Quintana afirmó que su camino musical es distinto al de Paquita, aun cuando las dos cantan melodías que invitan al fortalecimiento de la mujer.

“No me parezco a Paquita porque yo no hablo desde la rabia, sino que mi discurso parte desde la revolución interna, de la ternura, yo creo que es muy diferente, yo no quiero irme contra el otro género, jamás, sino más bien hacer un llamado de: bueno ‘apóyanos’, desde ese lado hablo yo”, señaló la intérprete de 39 años.

La vocalista, quien promueve su sencillo “Compañera presidenta”, no descarta que a largo plazo pudiera convertirse en un ícono como la intérprete de “Rata de dos patas”, pero dejó en claro que eso lo tendrá que decidir el público.

“Esa es una respuesta que tiene la gente, yo creo que más bien las personas te van poniendo en un lugar y yo voy aceptando con mucho amor donde me ponga el auditorio”, enfatizó en entrevista con EL UNIVERSAL.

Este nuevo tema musical, que cantó en fecha reciente en el Polyforum Siqueiros, fue una carta compuesta antes de las recientes elecciones presidenciales, por lo que fue dirigida a las dos candidatas al titular del Ejecutivo, Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, siendo esta última quien ganó.

“Me importa transmitir estos mensajes, primero porque soy una mujer que, antes de ser cantautora soy una ciudadana, habitante de este país, de esta ciudad, cada uno de nosotros y nosotras debe trabajar desde donde lo hace mejor y para mí la mejor manera de comunicarme con el mundo es a través de la música, desde la libertad, la resistencia de la música”.

Quintana formó parte de la segunda generación del taller de composición de la Sociedad de Autores y Compositores de México y después escribió “Canción sin miedo”, que desde hace cuatro años ha sonado durante las marchas del 8-M, en el país.

“Espero que mis canciones ayuden, yo no quiero educar a nadie con mi música, ni quiero decirle a la gente cómo debe creer o qué pensar, pero sí les quiero decir que tal vez podamos estar en un lugar y un espacio más equitativo, más amable, más bonito”.

Algo que descarta completamente la intérprete, quien ya fue parte del festival Vive Latino, es incursionar en el ámbito de la política, tal como ya lo han hecho muchos cantantes y otras personas que inicialmente surgieron del medio del espectáculo.

“No me interesa la política para participar, no me interesa un cargo público porque no es lo mío, yo siento que hablo desde otro lado, desde la música y la resistencia, con las compañeras de a pie y ahí quiero seguir”.