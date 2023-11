Vive Latino 2024: estas son las bandas que se presentarán en el festival

De una manera original y muy divertida, el festival Vive Latino dio a conocer parte del cartel oficial para su edición 2024. En esta ocasión los organizadores del evento musical más grande México decidieron aprovechar la tecnología y dejar que sus fans fueran los que revelaran el nombre de los artistas que ya han confirmado.

Para ello, en la página oficial del evento, se lanzó un juego de diversos niveles, en el que tras ir eliminando varios bloques, las agrupaciones van apareciendo.

Hasta el momento más de 20 bandas se han dado a conocer, entre las que destacan Belanova, Hombres G, Babasónicos, Panteón Rococó, entre otros que, se espera, sean revelados en cuestión de minutos.





Imagen ilustrativa del Vive Latino. Foto: Vía Instagram oficial del Vive.

El hip-hop y el rap tendrá una participación muy especial gracias a representantes como Sabino, LNG/SHT, Cartel de Santa, Banda Bastón y C-Kan. Mientras que el rock estará muy bien representado gracias a Scorpions, la carta fuerte del evento; además de Paramore, Genitallica, Insite y el debut de Maná.

Como se ha visto en otras ocasiones, el escenario de este evento musical no hace distinción, es por ello que el regional mexicano tendrá su espacio con La Adictiva y Junior H.

Para completar el cartel se encuentran: José Madero, Las ultrasónicas, Sussie 4, Fito Paéz, Kevin Kaarl, Akil Ammar, San Pacualito Rey, Jorge Drexler, The Warning, Instituto Mexicano del Sonido, entre otros.





El "Vive" se llevará a cabo los días 16 y 17 de marzo de 2024, y por primera vez la sede cambiará, ya que la casa de este festival, el Foro Sol, será renovado y cerrará sus puertas desde diciembre hasta el próximo mes de septiembre. Ahora será el Autódromo Hermanos Rodríguez el nuevo escenario.

¿Cuándo saldrán a la venta los boletos?

De acuerdo con la información revelada por la cuenta oficial del festival, la preventa para poder adquirir los boletos iniciará el 15 de noviembre en punto de las 14:00 horas, y será exclusiva para clientes CitiBanamex.

Respecto al costo, este todavía no se ha dado a conocer, sin embargo, como suele suceder en este tipo de conciertos, los precios suelen variar depende al tipo de boleto que elijas; además de que suelen lanzar diferentes fases.

Cartel del Vive Latino desata críticas en redes sociales

Aunque "El Vive", a lo largo de 24 años de existencia, se ha caracterizado por su mezcla de géneros y por ser uno de los principales espacios para bandas emergentes, en esta ocasión su cartel ha causado el descontento de los usuarios de las redes sociales, quienes lo han calificado como "muy tibio".

Uno de los principales reproches es que no hayan incluido a la agrupación estadounidense Green Day, qui recientemente anunció su regreso a los escenarios y el lanzamiento de un nuevo disco: "No tengo tema en perderme este año el Vive Latino", "Quedamos payasos", "Un gasto menos", "¿Entonces no estará Green Day?", "¿Tanto esperamos para esto?", "Bueno, a esperar el cartel del 2025", "Estaban mejor los carteles fake", son sólo algunos de los comentarios que pueden leerse.





