VIDEO: Jay de la Cueva impacta al cantar desde una cama de hospital en un concierto

La entrega excepcional de un artista hacia sus seguidores a veces alcanzaría niveles inesperados. En este contexto, Jay de la Cueva, vocalista de Moderatto, dejó a su audiencia atónita al protagonizar un reciente concierto desde una cama de hospital. El espectáculo generó especulaciones entre los fanáticos, quienes se preguntaron si el músico estaba genuinamente lesionado o si se trataba de una estrategia escénica.

Fue a través de un video de TikTok, compartido por una usuaria, que este peculiar momento salió a la luz. El material reveló que el evento tuvo lugar en Mexicali, Baja California, y detalló cómo el staff colocó una camilla especial en el escenario antes de que la agrupación empezara a interpretar sus éxitos.

En el video se menciona: "Pusieron una cama, y todos pensamos que era parte del show". Además, se puede observar el instante en que de la Cueva ingresó en un patín para acomodarse en la camilla, mostrando molestias por su pie aparentemente lesionado. Posteriormente, realizó pruebas de sonido con la guitarra e inició con "Muriendo lento".

Lee también: Netflix: la película de acción que recaudó más de 200 mdd en taquilla y es protagonizada por una mexicana

Aunque algunos creyeron que Jay simplemente relacionaba el título de la canción con lo que sucedía en el escenario, a otros les pareció de mal gusto que utilizara la cama para simular estar enfermo.

Hasta el momento, Jay no ha aclarado la situación, pero en una reciente publicación en su cuenta de Instagram, mostró imágenes de eventos a los que asistió, utilizando su patín para moverse y llevando un zapato para fracturas en su pie derecho, sugiriendo así que la cama de hospital era parte integral del espectáculo.

¿Cómo se fracturó Jay de la Cueva?

El 4 de octubre, de la Cueva vivió un inesperado accidente en el escenario durante uno de los espectáculos de Moderatto en el Teatro del Pueblo de la Feria de Pachuca 2023. Casi al finalizar el concierto, a la par que tocaba "Autos, Moda y Rock & Roll" en el piano, el cantante intentó un salto espectacular que no salió como había planeado.

De la Cueva cayó de manera desafortunada, resultando con una lesión en su pierna derecha. Su rostro reflejó de inmediato el dolor, y el concierto se detuvo para que recibiera atención médica por parte del equipo de paramédicos y de su personal de apoyo. Tras aproximadamente 10 minutos de pausa, el vocalista regresó al escenario con una venda profesional en su pierna lastimada y expresó: "Me duele mucho mi pie (...) esperemos que el piecito no esté roto y que podamos continuar la gira porque no saben la ilusión que me hace salir y verlos cantar y sonreír".

Lee también: Gerard Piqué rompe el silencio sobre su escandalosa separación de Shakira: "la única manera de salir vivo es no hacer caso"

La voz de "Muriendo lento" concluyó agradeciendo al público, y luego compartió a través de sus historias de Instagram que sería llevado a la enfermería y que acudiría al médico para evaluar su lesión. Más tarde, explicó que el diagnóstico fue una fractura y escribió: "Pues… les cuento que me rompí el pie. Estoy bien, un poco bajoneado de ánimo pero después de ese gran show y ver al amor de todos ustedes, me lleno de onda al máximo".

Captura.

Lee también: La película de terror surcoreana de Netflix que te erizará la piel