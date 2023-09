VIDEO: Captan a Marco Antonio Solís disfrutando de un concierto de Adele en Las Vegas

La voz de Adele no solo ha cautivado a personas de todo el mundo, sino que también ha conquistado el corazón de renombrados artistas.

Recientemente, el cantautor mexicano Marco Antonio Solís fue captado por un reportero mientras disfrutaba de uno de los conciertos de la intérprete de 'Someone like you' en Las Vegas.

En un video compartido en Instagram por el usuario Poncho Pérez, se puede observar al famoso con una amplia sonrisa mientras se emociona al ver a la cantante británica interpretar 'Hello', una de sus canciones más emblemáticas. Además, Marco Antonio estaba acompañado por su esposa, Cristian Solís, en el evento.

En el clip, también se aprecia que la voz detrás de "Si no te hubieras ido" llevaba el cabello recogido y vestía un saco azul marino que combinó con una camisa negra.

Por otra parte, se muestra a Adele recorriendo la parte inferior del escenario, aprovechando el momento para saludar a sus seguidores y tomarse fotos con ellos. Asimismo, la pareja también aprovechó la ocasión para grabar lo que estaba sucediendo.

El intérprete se encontraba en uno de los espacios más cercanos a la celebridad internacional. Según la página Hello Tickets, la admisión a esa zona del evento: Weekends with Adele tiene un costo que oscila entre 1,776 y 3,553 dólares.

Adele y su amor a México

Desde Las Vegas, la cantante Adele demostró que la música no conoce fronteras ni nacionalidades. El pasado 15 de septiembre, en pleno Día de la Independencia de México, durante uno de sus conciertos, rindió un conmovedor tributo a la cultura mexicana, pues mientras el público escuchaba sus canciones, un fanático le entregó algunos detalles típicos de nuestro país, desatando una ola de emociones y gritos entre la audiencia.

En el marco de las fiestas patrias, se hizo viral el momento en el que la famosa también aparece caminando a un costado del escenario del Colosseum del Caesars Palace, donde tiene su residencia y ofrecerá varios espectáculos a lo largo de este año.

En uno de los tantos clips que circulan, se aprecia que la inglesa se encontraba entre su entusiasta público, mirando a algunos de sus seguidores con sonrisas de complicidad. Fue entonces cuando el seguidor mexicano atrajo su atención sosteniendo en sus manos una muñeca Lele. El gesto de sorpresa de la celebridad fue evidente ante este regalo inesperado: ¡Wow", expresó.

La muñeca Lele de origen otomí y significa 'Bebé'. La icónica figura es un símbolo de Amealco, Querétaro, y el 18 de abril de 2018 fue oficialmente reconocida como Patrimonio Cultural del estado. La pieza se caracteriza por sus largas trenzas, indumentaria tradicional y una corona de lazos de colores, que simboliza la rica herencia artesanal y cultural de las mujeres de este pueblo originario, quienes se expresan a través de sus festividades y artesanías, de acuerdo con la Secretaría de Cultura.

En este contexto, Adele no solo recibió el artículo, sino también una corona de lazos tricolor similar a la de Lele y una bandera de México, con la que cubrió su espalda antes de abrazar a su fan.

