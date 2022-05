Victoria Ruffo estaba por tener una comida especial con su mamá el pasado 1 de mayo y pensó "¿por qué no, en lugar de salir, pido comida a domicilio?" así que pidió comida a un restaurante de comida china y se dispuso a esperar a que llegaran los deliciosos platillos.

El tema fue que el tiempo transcurrió y así les dieron la media hora, luego una y luego ¡dos horas! y su comida nada más no llegaba a domicilio, por lo que la reina de las telenovelas decidió usar sus redes sociales para externar su queja al respecto.

“¡¡No puede ser!! Una comida especial con mi madre y el pedido de comida de @ChinaShing con 2 horas de retraso. Pésimo servicio. Nada recomendable!!”.

Esta publicación fue hecha a las casi cinco de la tarde, imagínense que desde las tres habían hecho su pedido. ¡Qué hambre!.

Sus seguidores comenzaron a comentar con mensajes de apoyo pero curiosamente, la tienda de comida jamás respondió la publicación. De hecho, la última publicación que tienen en Twitter es del 9 de abril.

Al final ya no supimos si le llegó o no su comida porque no volvió a postear al respecto, ¿habrá llegado su comida china? y si no... ¿Se habrán ido a algún restaurancito?

La mala experiencia de Kate del Castillo

Hace unos días, la actriz Kate del Castillo compartió en su cuenta de Twitter su mala experiencia en uno de los restaurantes con una de las listas de espera más grandes de Ciudad de México.

"Que pena, México siendo el país con mejor servicio, en uno de los restaurantes ´top 10´, no quisieron calentar el platillo que me sirvieron frío. La persona a cargo, grosero con mis padres y mi socia Carmen Cervantes, sólo por pedir una mesa sin sol por ellos", lamentó en la red, donse su tuit se volvió viral.

Este restaurante de cocina de estación y técnicas tanto francesas como mexicanas es una de las referencias de la cocina contemporánea nacional. Los turistas que buscan experiencias gastronómicas, lo contemplan en su lista de restaurantes a visitar. Se trata de Máximo Bistrot, de Eduardo García.

Muchos usuarios apoyaron la queja de la actriz, otros se burlaron y algunos compartieron sus malas experiencias en restaurantes capitalinos.



