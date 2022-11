Victoria Ruffo rompió el silencio sobre el trabajo de Aracely Arámbula en “La Madrastra”

“La Madrasta” ha tenido varias versiones. Este 2022 fue Aracely Arámbula la que se encargó de darle vida a la protagonista. Sin embargo, la primera en hacerlo fue Victoria Ruffo en el 2005. Desde hacía un tiempo todos buscaban su opinión al respecto y por fin rompió el silencio.

Muchos se preguntaban qué sintió Victoria Ruffo cuando se vio siendo interpretada por la ex de Luis Miguel. Sin embargo, su respuesta dejó sorprendido a más de uno. “Es que no la vi… Y no lo hice porque no me gusta contaminarme ni contaminar a nadie”, sostuvo la actriz, aunque no se quedó ahí.

Qué dijo Victoria Ruffo sobre el trabajo de Aracely Arámbula en “La Madrastra”

“Cada quién hace su versión, todas somos diferentes, nadie copia a nadie, entonces yo preferí no verla, pero quizá la vea más adelante”, agregó Ruffo sobre la versión que tiene a Aracely Arámbula como protagonista. “Sí te puedo decir que para mí Aracely es una gran actriz, una gran compañera y creo que le echa todos los kilos en todos sus trabajos”, agregó.

Aracely Arámbula también habló al respecto e incluso aseguró que antes de tomar el papel habló con Victoria. Su objetivo era que “se enterara por mí que iba a protagonizar la novela y a ella le dio mucho gusto que fuera yo quien se lo dijera, porque es una amiga súper querida, y estuvimos juntas en la telenovela Abrázame muy fuerte, hace 21 años”.



Aracely Arámbula y Victoria Ruffo en "Abrázame Muy Fuerte". Foto: Instagram @televisaespectaculos

Asimismo, Aracely Arámbula recordó que “en la trama ella era mi mamá y también mi madrina y, ahora lo vuelve a hacer porque ya me dio mi patadita de la buena suerte, ahora en la vida real. Le aprendí́ mucho cuando hicimos aquel proyecto juntas y para mí es un gran ejemplo, por eso quiero hacer esta novela con mucho cariño, amor y respeto”.