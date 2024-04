Victoria Ruffo revela por qué no invitó a los Derbez al baby shower de Tessa: "No son mis amigos"

Tessa, la hija que José Eduardo Derbez tendrá a lado de Paola Dalay, se ha convertido en una bebé muy esperada, pues a pesar de que aún faltan unas semanas para que le den la bienvenida, ya fue festejada con dos baby showers; uno organizado por Eugenio Derbez y el otro por su abuelita Victoria Ruffo y es la propia actriz la que explica por qué no convocó a la familia paterna de su hijo para que formara parte de la celebración.

Este sábado se llevó a cabo el segundo baby shower de Tessa, el cual fue organizado por Victoria Ruffo que, a pesar de que en el pasado aseguró que no le entusiasmaba tener nietos, en la actualidad es una de las integrantes de la familia más emocionaba en la espera de que la bebé nazca.

"Estamos muy contentos, la pasamos muy bien; bailamos, cantamos... hubo mucha alegría, estamos muy contentos, la verdad, de que este angelito, Tessa ya llegue", dijo a "Venga la alegría", al término del evento.

Ruffo, José Eduardo, Paola y su mamá y papá en el baby shower de Tessa. Foto: Instagram

Durante la celebración, la familia y amistades disfrutaron de un menú muy elegante, juegos y actividades que hicieron que el rato transcurriera con amenidad. Sobre todo, la Ruffo que contó con la compañía de varias de sus compañeras del medio artístico, como el caso de Grettell Valdez, Ariadne Díaz y, por supuesto, su entrañable amiga, la primera actriz Ana Martín, con quien se le vio bailar y cantar llena de sentimiento.

Ana Martín y Victoria Ruffo conversan en el baby shower de Tessa. Foto: Instagram

Cuando la actriz de "Corona de lágrimas" se le preguntó el motivo por el que no había invitado al padre de José Eduardo; Eugenio Derbez y su familia, Ruffo no tuvo empacho en precisar que no eran personas cercanas a ella, a tal grado que ellos tampoco la convocaron al baby shower que organizaron hace una semana.

"No son mis amigos y ellos tampoco me invitaron al suyo", precisó.

Vicky aclaró que, el hecho de que se organizaran dos baby showers, no es sinónimo de pleito con los Derbez, por lo que descartó estar molesta por no haber recibido una invitación al evento.

"Tiene dos familias, su papá tiene otra familia, otros hijos, José Eduardo se lleva muy bien con todos ellos y, de este lado, tiene otros hermanos, se lleva también muy bien con ellos", explicó.

La primera actriz también dijo que, de haber sido invitada, habría asistido.

Finalmente, confió que el día en que se organizó el baby shower coincidió con el día que su madre, doña Guadalupe Moreno Herrera (QEPD), cumplía años, por lo que destacó que su familia cree que fue ella quien les envió a Tessa.

