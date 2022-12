Hoy se cumple el primer aniversario luctuoso de Vicente Fernández, una de las estrellas más grandes de la música regional mexicana. El llamado “Charro de Huentitán” falleció el 12 de diciembre del 2021 a causa de una falla multiorgánica tras varios días hospitalizado, y a pesar del tiempo, el dolor de su ausencia sigue muy presente en sus fans y sus seres queridos.

En este día tan difícil para la dinastía Fernández, Camila Fernández, nieta del cantante, hizo uso de sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje, en el que reveló que todavía no puede asimilar su partida y que lo sigue extrañando a pesar de todo: “Sigo sin creer que no estás, que bonita fiesta han de tener la Virgen y tu me haces mucha falta te amo tata, escribió.

Junto a estas palabras, la hija de “El Potrillo” publicó una fotografía inédita al lado de “Chente”, en la que aparecen muy sonrientes en lo que parece ser un estudio de grabación. Recordemos que antes de morir, el intérprete de “Acá entre nos” le dio la bendición para poder iniciar su carrera como artista.

Camila recordó a su abuelo a un asño de su partida Foto: Instagram

Lee también: "Joker 2": Muestran las primeras imágenes de Joaquin Phoenix, ¡son inquietantes!

Incluso, su más reciente disco “Vulnerable” tuvo el visto bueno de su abuelo, ya que por fortuna alcanzó a mostrarle muchas de las canciones que lo conforman ya grabadas.

Camila, por primera vez, formó parte de los artistas que acudieron a la Basílica para cantarle a la Virgen de Guadalupe, y entre la emoción no pudo evitar romper en llanto al recordar a su Tata, como llamaba de cariño al desaparecido artista.

Lee también: Filtran video que demostraría que Gerard Piqué sí le fue infiel a Shakira