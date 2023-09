Verónica Bravo será mamá de una quinceañera en cine

En la vida real Verónica Bravo no es mamá, pero el cine todo lo permite y ahora lo será de una quinceañera que hace de todo para celebrar su fiesta tradicional. “Sobreviviendo mis XV” es la comedia que estrena el próximo jueves en cines y en la cual Bravo (“Backdoor”) se reúne con Memo Villegas y la joven Berenice Jonguitud ("Pinches Momias") como los personajes principales.

“No soy madre, pero si fue lanzar hipótesis, conversar con Chava (Cartas, el director) que sí es papá y ver lo que Berenice me daba”, dice. “Fue tomarla desde la perspectiva de que (a esa edad) es ir conociendo a tus hijas e hijos como adultos, no sólo preocuparte porque estén vivos (risas) sino aceptar la independencia y dejarse tocar también por su evolución”, indica. La también actriz de “Harina: el teniente vs el cancelador” recuerda lo divertido que fueron las escenas del baile y los preparativos para ella.

“Sobreviviendo mis XV” es una producción original surgida hace cuatro años, que fue filmada en 2021 pensando siempre en llegar a la pantalla grande. Detrás del filme están los mismos productores de cintas como “Mirreyes vs Godinez”, “Cindy la regia” y “Mexzombies”.

“Habla de esos 15 años de esta chica, pero también de como va descubriendo cosas, a ella misma y que lo más importante es divertirse en la vida”, apunta Cartas. “Se ve un choque cultural y fue algo que hicimos con mucho cuidado, donde de pronto todo fue natural pues era poner que a la tía, al abuelito, a esos personajes que siempre están”, destaca por su parte el productor Francisco González Compeán.

Se espera que el filme llegue a más del mil pantallas mexicanas, lo que representaría mínimo una séptima parte de las existentes en toda la República Mexicana. El elenco está compuesto principalmente por rostros nuevos, quienes interpretan a distintos personajes dentro del universo de quinceañera, como amigas y chambelanes.

rad