Verdaguer: también yo fui discriminado

“Es complicado a veces buscar un mundo mejor si hay incomprensión de la gente”, reflexiona Diego Verdaguer, después de ver el momento de caos por la pandemia que originó el Covid-19 y por el que brotaron problemas sociales como la discriminación, algo que también le tocó vivir.

“Para nosotros como músicos, artistas, la discriminación es un horror, yo deseo que sea abolida, yo no siento discriminación por nadie, no me gusta cuando la han sentido por mí y la he sentido, porque yo también emigré; pese a que hoy México es mi país, el lugar donde me desarrollé como artista y que de ahí salí a muchos lugares, sobre todo a EU, no dejo de reconocer que en algún momento sí me sentí y fui discriminado”, comentó.

Después de ver lo sucedido en EU por la muerte de George Floyd, debido a un abuso de autoridad y racismo, el cantautor recalcó que le parece increíble que a pesar de ello los seres humanos no aprenden y vuelven a cometer los mismos errores.

“El racismo está abolido pero de palabra, si el ser humano no crece espiritualmente y no entiende el sentido de la vida, sigue existiendo ese sentimiento que coarta libertades, y es triste que se utilice como un arma política, que el ser humano confunda las realidades y se monte a olas que no le corresponden”, comentó.

“Ciertos grupos han gobernado el mundo a lo largo de la historia, y no creo que haya sido muy exitosa, una y otra vez los criterios se derrumban, por eso hay que revisar por dónde anduvieron las cosas para no repetir los errores del pasado; lamentablemente los humanos no miran mucho a la historia y vuelven a tropezar con la misma piedra”, ahondó.

Verdaguer apuntó que el caos también lo compone la desinformación que existe en los momentos de crisis y que actualmente aumentó por las redes sociales, en donde se puede propagar rápidamente cualquier tipo de información.

“El mundo siempre ha sido controlado por ciertos grupos, eso no es nuevo tampoco, es algo que ha existido a lo largo de la vida y esto no es la excepción. La confusión es el caldo de cultivo perfecto para generar dominio sobre los confundidos y guiarlos por el camino que se considere y así ha sido siempre”, detalló.

“Hay desinformación, una falta de realidad, puntos de vista divididos, nos queda mantener alta la inmunidad del cuerpo, es la manera como podemos confrontar cualquier, pandemia, virus y demás”.

Actualmente el intérprete de éxitos como “La ladrona”, y “Volveré” promociona su más reciente sencillo “Desvelado”, que ya se encuentra en todas las plataformas digitales y cuyo video grabó desde casa en estos meses de confinamiento.