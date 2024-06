Ute Lemper, la artista alemana que hace de la sátira su mejor arma

Ute Lemper tenía 21 años cuando atestiguó un momento histórico en Alemania: la caída en 1989 del Muro de Berlín que dividía su país en dos mitades por diferencias ideológicas y políticas (capitalismo y comunismo). Ahí decidió transmitir su sentir a través de la música y la sátira.

Si bien puede ser un acontecimiento lejano, la actriz y cantante alemana sintió que había historias que hasta hoy, dice, no sólo se repiten, sino que conectan con cualquier audiencia, y por eso las comparte en su show de cabaret.

“Como artista quiero que el público vea que tengo una historia, que vea que mis canciones no son sólo entretenimiento. Para traer una nueva inspiración, hacer que la gente sienta, a través de mi vida representada en mis canciones, sus propios altibajos, que se conecte con su propia experiencia”, expresa.

Con la influencia de compositores como Bertolt Brecht, Kurt Weill y Edith Piaf, comenzó su andanza por politizar a su público al tiempo que interpretaba canciones y los hace reír con sátira en shows de cabaret.

Para la artista, estas son formas de entretener pero también de concientizar lo que aprendió de su experiencia aquellos años en medio de la Guerra Fría y de eso habla su show Noches íntimas de Kabarett, que llegará a México el 23 de septiembre en el Lunario.

“Llevaremos música a México y una historia lejos de la historia mexicana (la guerra fría en Alemania, o cómo la Segunda Guerra afectó al país europeo) pero aun así, como son todas las historias humanas, todo está conectado y los mensajes de liberación y humanistas de estos compositores pueden llegar a la sensibilidad de cualquier público, incluso si la música suena diferente a las raíces de cualquier país”, asegura Ute.

Fue en 1998 cuando Ute visitó México por primera vez, después regresó en 2002, 2014, 2016 y 2022.

Ahora, aprovechará para, en un show íntimo, profundizar sus distintas facetas musicales, interpretando temas de otros autores y sus propias canciones.

“Desde la primera vez fue una experiencia muy abrumadora ir a México para colaborar con Orly (productions) y se desarrolló una larga amistad con ella personalmente, pero también con su país, México, donde el público es muy abierto a conocer propuestas, me siento emocionada por volver”.

La misión de sensibilizar

Ute comenta que adquirió su conciencia política en medio del dramatismo de la caída del muro de Berlín, donde el cabaret jugó un papel fundamental, ya que en los lugares donde podía consumirse este tipo de entretenimiento el público también reflexionaba sobre su realidad, algo que la cantante considera importante seguirse cuestionando.

“El cabaret es una sala donde entras junto con el público y vives una historia con todos los diferentes estados de ánimo. La música que presentamos se creó hace 100 años, pero hoy en día siguen vigentes historias de liberación, de los derechos de las mujeres, de la emancipación sexual, libertad de prensa, libertad de expresión, que convierten mi show en una misión de abrir con mi arte, el diálogo con el pasado, que puede ayudar a cualquier sociedad a entender mejor su presente”, apunta Lemper.

Al mismo tiempo, la artista cuenta su propia historia a través de sus canciones, las que ha compuesto y producido para sus álbumes, como “Between yesterday and tomorrow”, de 2008, donde habla del amor y de mantener la identidad, hasta producciones recientes como “Songs from the broken heart”, de 2020, donde Ute reflexiona sobre la pérdida y la redención.