Usuarios se lanzan contra Mar de Regil por presumir fotos en metro de Nueva York: "Tu realidad está muy distorsionada"

Mar de Regil, hija de la protagonista de "Rosario Tijeras", Bárbara de Regil, ha vuelto a ser objeto de críticas después de compartir una imagen en el metro de Nueva York, lo que generó comentarios en los que se cuestiona su elección de utilizar el transporte público en el extranjero en lugar de hacerlo en México.

La influencer, que recientemente debutó como diseñadora en la semana de la moda en "La Gran Manzana", ha estado constantemente en el centro de atención debido a diversas polémicas. Estas incluyen su incursión en la venta de pinturas propias, que artistas e internautas calificaron como poco creativas y costosas, además de sus diseños de ropa que también lograron reacciones negativas, siendo comparada por usuarios con el término "Nepo Baby", que se refiere a los hijos de adultos exitosos que se benefician del nepotismo en diversas industrias. Esto contrasta con celebridades que han alcanzado el éxito por sus propios méritos.

Mar de Regil postea "polémica" foto

Resulta que ayer, 15 de septiembre, la creadora de contenido de 19 años compartió la "controversial" imagen en la que se le ve cargando bolsas de compras en uno de los asientos del metro de Nueva York. En la foto, luce una blusa de color rojo y gafas oscuras.

Además, Mar de Regil agregó una imagen en colores neutros que incluía la frase "Your opinión is not my reality", que en español significa "Tu opinión no es mi realidad". Esto fue interpretado como una defensa ante las críticas de sus detractores.

El post recibió un comentario de su madre, quien escribió: "Jajajjajajajjajjajjajajaj AMOOOOOOO". Sin embargo, las opiniones sobre la publicación se dividieron.

Algunos sugirieron: "Súbete al metro de la Ciudad de México".

Otros cuestionaron: "¿Cómo puede ser nuestra realidad si estás ahí debido a la fortuna de tu familia en lugar de tu talento?"

Hubo quienes señalaron: "Tu realidad está muy distorsionada", "Deberías salir ocasionalmente de esa burbuja en la que pareces estar atrapada", "Pero no te veo tomando el metro en Salto del Agua"

Asimismo, elogiaron su valentía por no dejar que las críticas la afectaran, destacando que era importante no dejarse influenciar por opiniones negativas.

"Esta muy bien que no te dejes influenciar por la opiniones de otros sobre todo cuando es gente random qué ni al caso", "la gente envidiosa habla pura babosadas", "así es, sigue adelante con tu vida","está bien cool como los ignoras".

Hasta el momento, Mar de Regil no ha hecho comentarios al respecto.

A lo largo de la semana, también ha compartido otras imágenes en Times Square y del proceso de creación de sus diseños.





