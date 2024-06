Mean girls colorea de rosa la tolerancia y el respeto

Quienes conocen la historia de la película Chicas pesadas, esperarían que su versión teatral sea igual de divertida y sarcástica, aspecto que se cumple en esta obra, que, además, amplía los temas sociales sensibles que se abordan en la trama.

Si bien Mean girls (su título original) es un musical con el cual la gente puede relajarse y divertirse, aborda temas como la pertenencia, el bullying, la sororidad, la homofobia e incluso el ciberacoso.

Y es que a pesar de que la historia original fue escrita por Tina Fey hace 20 años, para la versión en teatro se hicieron algunas modificaciones con el objeto de transportarla a la época actual.

“La gente muchas veces no se da cuenta que está siendo bulleada, pero a través de la obra pueden aprender la lección, también da pie a que puedan reflexionar al respecto y tratar de ser mejores personas o hacer de su comunidad un mejor lugar”, expresa Maryrose Brendel.

Ella, junto a Maya Petropoulos y Kristen Amanda Smith, dan vida a “Las plásticas”: Karen Smith, Regina George y Gretchen Wieners, respectivamente, quienes son las reinas de la secundaria y, como tales, le hacen la vida imposible a sus compañeros, incluyendo a Cady Heron (Natalie Shaw), la chica nueva recién llegada de África.

“Es un musical escrito para la aundiencia joven, para que se vea reflejada en la historia, pero también para el espectador adulto, que recordará las cosas que vivió en su juventud y cómo las experimentó”, señaló Kristen.

Esto se debe a la magia que Tina Fey hizo en el libreto y a los músicos Jeff Richmond y Nell Bejmanin, quienes a través de sus rítmicas canciones ocultan de cierta forma la crudeza que pueden tener aquellas situaciones que muchos chicos de secundaria y otras adolescencias experimentan diariamente.

“La forma en que se tratan estos problemas dentro de la historia, que son muy graves, es tan delicada que no causa rechazo. Por ejemplo, está el número de tap donde todo parece divertido y de pronto Karen habla del chantaje que sufrió por las nudes que le mandó a alguien. De verdad te hace sentir que eso no es de risa, pero no te impide que sigas disfrutando del resto del show”, explica Maryrose.

El reto para la producción de Mean girls, que debutó con una buena aceptación la semana pasada, fue el de conquistar a los fans del filme hollywoodense de 2004, protagonizado por Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Amanda Seyfried y Lacey Chabert.

“Fue complicado enfrentarnos al recuerdo de esas actrices, que son muy icónicas, pero el arte de ser actor es tomar partes de ti mismo y ponerlas en el personaje. Yo hago mi propia interpretación de Regina George y no repito lo que Rachel McAdams hizo en la pantalla y eso funciona”, indica Maya.

El que ahora las producciones de Broadway lleguen a México es algo que encanta a las actrices, pues coinciden en que así otras compañías podrán experimentar lo mismo que ellas han vivido en su primer fin de semana en México.

“Fue increíble, es la audiencia más eléctrica que hemos tenido en la gira, estuvo lleno de amor, de luz, sentimos lo mucho que la gente apreció el espectáculo y eso nos encantó”, declara Maya

Mean girls se seguirá presentando hasta el 16 de junio en el Centro Cultural Teatro 1, recinto donde el público cobijó esta producción desde la semana pasada.