Superhéroe mexicano unirá dos culturas

Guadalajara.— Un superhéroe mexicano, que contará con ciertos poderes, como aventar rayos por los ojos y fuerza, es el nuevo personaje de Álvaro Díaz, creador de la serie 31 minutos, para cine.

Nakamura es un filme de comedia adolescente que comenzará su rodaje a principios de 2025 y que esta semana recibió un impulso importante al obtener cinco premios de industria en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, ahora en desarrollo.

“Buscando personajes que permitieran unir a dos culturas de manera natural, algo que funcionara y pudiera tener un enganche entre ambos países, pensamos no tanto en un luchador, sino en un superhéroes del tipo de Ultraman y Ultraseven (personajes japoneses de los años 60), y México está lleno de cosas así”, comenta Álvaro Díaz a EL UNIVERSAL.

“Es una historia que sucede en un colegio de Chile, muy elegante, una historia de amor en el fondo y con un poco de política escolar, en donde de repente irrumpe este personaje que ya está retirado y en decadencia, por una serie de coincidencias”, añade.

El entrevistado es un director, guionista y músico que hace dos décadas creó la serie 31 minutos y su versión cinematográfica, así como algunos cortometrajes.

Moisés Sepúlveda, quien está a cargo de la producción, apuntó, a pregunta expresa, que le gustaría tener al mexicano Joaquín Cosío (Matando cabos y El infierno) como Nakamura, el superhéroe.

La compañía mexicana Animal de Luz, de Inna Payán (La jaula de oro), se encuentra arriba del largometraje para el que se requieren más de 20 millones de pesos.

“Dos terceras partes del rodaje serán en Chile y la otra en México. Estamos en el financiamiento, no sabemos cuánto nos falta, ahora tenemos que calcular lo que recibimos (en premios)”, apunta Sepúlveda.

Díaz considera que el impulso de 31 minutos siempre ha sido un elemento a favor, puesto que es querida en Latinoamérica.

“Abre puertas, se ha hecho por más de 20 años y son muy queridos. No he hecho ficción y esta película me devuelve un poco a partir de cero, además de que le da continuidad a mis deseos de trabajar en cosas nuevas”, destaca.