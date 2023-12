Usuarios en redes acusan a Kimberly Loaiza de plagiar a Karol G; ella responde

En medio de la polémica por su separación de Juan de Dios Pantoja, por rumores de infidelidad, Kimberly Loaiza enfrenta un nuevo escándalo, ya que está siendo acusada en las redes sociales por presuntamente plagiar a una de las más grandes exponentes del reggaetón en su más reciente disco.

Hace tan solo un par de días la también influencer lanzó, mediante plataformas digitales, su primer disco como solista "X Amor", el cual no obtuvo la respuesta que esperaba, pues aunque muchos de sus fans elogiaron su trabajo y se conmovieron con sus canciones, los usuarios de distintas redes comenzaron a criticarla por, supuestamente, haber copiado parte de la letra y hasta algunas de las melodías de Karol G.

Estos señalamientos cobraron más fuerza luego de que comenzara a circular un video en TikTok en el que se comparan dos de los temas de Loaiza, contra dos de la llamada "Bichota". Se trata de "@" y "Pal carajo", mismas que estarían inspiradas en "Ay, Dios Mío!" y "Mamiii", respectivamente.

En la primera destacaron que la tiktoker usa la frase "Ay Dios mío, que rico Dios mío", misma que da nombre a la canción de la ganadora al Grammy; mientras que la segunda, aseguran, suena muy parecida a la que Carol canta junto a Becky G.

"Kimberly Loaiza no tiene más ideas", "Te entendemos Kimberly, todas queremos ser Karol", "Qué copiona", "Salimos bien originales", "Qué feo caso", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en la aplicación. Aunque no todo fue en contra de la youtuber, y hubo quienes salieron a defenderla: "Ella ya dijo que se inspiró en Karol", "no es copia", agregaron.









Kimberly se defiende: "¿qué de malo tiene inspirarse en otras mujeres?

Las críticas y ataques llegaron hasta oídos de la propia Kimberly, quien a través de sus cuenta oficial de X (antes Twitter) decidió hacerles frente y defenderse de sus detractores.

Mediante varios mensajes, Loaiza lamentó que su trabajo fuera objeto de tantos señalamientos y aunque negó que haya copiado a la colombiana, admitió que se inspiró en ella pues es una de las mujeres que más admira: "¿Qué tiene de malo inspirarse por otras mujeres? Estamos para sumar entre nosotras y motivarnos, todos saben que Karol G es una de las mujeres más influyentes de la industria y siempre he dicho que la admiro y me encanta lo que hace", escribió.

La joven cantante también explicó que incursionar en el mismo género que "La Bichota" no es hacer lo mismo, pues los distintos géneros musicales que existen pueden ser usados por cualquier artista: "No es copiarle. Los géneros musicales están para todos. Yo no usé la letra de nadie más, dejen de buscar problemas donde no hay. Mejor escúchenlo y disfruten de la música", agregó.





¿Que tiene de malo inspirarse por otras mujeres? Estamos para sumar entre nosotras y motivarnos, todos saben que Karol G es una de las mujeres más influyentes de la industria y siempre he dicho que la admiro y me encanta lo que hace, hacer una canción con un genero que ella usó… — Kimberly Loaiza 🇲🇽 (@KimberlyLoaiza_) December 16, 2023





