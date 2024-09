Una imagen de Vicente Fernández vestido de charro y cantando ilustra una propaganda que circula en redes sociales en supuesto apoyo a Donald Trump para que sea el próximo presidente de Estados Unidos, en la foto se anuncia que Chente, como era llamado cariñosamente el cantante mexicano, y que falleció el 12 de diciembre de 2021, es parte de los famosos latinos que apoyan al expresidente republicano.

Alejandro Fernández, su hijo, reaccionó a esta propaganda y negó rotundamente que fuera verdadera, pues aseguró, su padre nunca hubiera apoyado a un político que denigra a los mexicanos y que maltrata a los migrantes.

"Mi papá no solamente fue el mejor representante de la música y la cultura mexicana, sino que también fue un ferviente defensor de la dignidad y los derechos de nuestros paisanos alrededor del mundo. Vicente Fernández nunca hubiera apoyado a un político que denigre a los mexicanos y que maltrate a los migrantes", se lee.

Alejandro Fernández aclara que esta publicidad de su padre en apoyo a Trump es completamente falsa.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, "El Potrillo" precisó que mientras acompañó a su padre a cantar a Estados Unidos, constataron el valor de los migrantes, su esfuerzo por llevar a sus familias recursos para sobrevivir, por lo que no merecen ser maltratados, discriminados ni tachados como delincuentes.



"Durante todas las giras que hice con mi padre, y las que continúo haciendo ahora en Estados Unidos, pudimos constatar que nuestros paisanos son la sangre de ese país. Mexicanos que se caracterizan por ser honestos, trabajadores y dignos seres humanos que están buscando mejores oportunidades para poder ayudar a sus familias. Gente que no merece ser maltratada o discriminada. No debemos de permitir que nadie nos subestime diciendo que somos delincuentes, asesinos, violadores y ladrones".

Alejandro precisó que sin afán de recomendar al público por quién votar, pidió que se reflexione el voto, sobre qué es mejor para los mexicanos y los latinos que sólo buscan mejorar su vida.



"No es mi intención recomendar o avalar a ningún candidato o partido, pero a nombre mío, de mis hijos y de la memoria de mi padre, les pedimos que razonen su voto y piensen en lo mejor para ustedes, sus familias y el resto de los mexicanos y latinos que, como ustedes, han migrado en búsqueda de una mejora en sus vidas. Con mucho cariño y luz para nuestra gente", se lee.

El discurso antiinmigrante ha sido una bandera que en el pasado, cuando fue candidato y presidente de Estados Unidos (2017-2021) le ha dado votos y seguidores a Trump y que busca repetir rumbo las elecciones de noviembre, donde enfrentará electoralmente a la vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris.

