Usan a Dominika para acercarse al Luis Miguel adolescente

En su más reciente filme, Un papá pirata, Dominika Paleta estuvo muy acompañada por sus hijas que iban muy seguido a los rodajes. Pero no iban precisamente al set por ella sino porque compartía créditos con Luis de la Rosa, el Luis Miguel adolescente de la serie de Netflix. La actriz ríe al recordar esos momentos. “¡Son fans!”, dice divertida.

Susana Zabaleta y su ex desfilan juntos

Hace un mes Susana Zabaleta confirmó su separación del actor Roberto Pisano tras cinco años de noviazgo, pero al parecer la promoción de la película Los locos Addams, donde ambos prestaron sus voces a los personajes, los ha vuelto a unir, por lo menos como amigos, porque se les pudo ver juntos durante el estreno del musical Chicago la noche del miércoles, tal vez aquí pueda aplicar el dicho que dice, “donde hubo fuego…”

Leticia Calderón marca distancia

La actriz Leticia Calderón comentó que lo que haya hecho su exesposo Juan Collado no le compete. Acusado de delincuencia organizada, Collado está preso pero Calderón dice que se siente sorprendida por las acusaciones. Y en cuanto a las fuertes cantidades de dinero que se dice tenía su ex (y que no la apoyó económicamente después de su separación), comenta que es un claro ejemplo que nunca estuvo con él por su dinero.