PATZCUARO. Tres años después de haber ganado en Sitges, el festival de cine de género más importante del orbe, el corto mexicano de terror “Unheimlich” sigue teniendo vida, ahora en formato de manga.

Se trata de una publicación creada por Christian P. Monroy, quien luego de ver la historia original y apoyado por Fabio Colonna, director del corto, decidió hacer el universo expandido del personaje principal.

“Unheimlich” se sitúa en una noche lluviosa y muestra a una chica despertando (Helena Puig) tras una pesadilla, quien se da cuenta que la casa se ha transformado en un laberinto surrealista, donde también hay un ente acechando.

El manga conserva el uso de no diálogos, siendo las imágenes la manera que, en este caso, el lector puede sentir el temor del personaje central.

“Se desarrolla en un lugar del que no te puedes escapar, con un monstruo del que no te puedes esconder; de cómo un miedo o frustración que reprimimos tantos llega a tener control de nosotros mismos. Una de las grandes diferencias es el monstruo, que aquí tiene una evolución y los escenarios tienen una parte importante”, comenta Monroy.

El corto Se filmó en 2019, pero debido a los efectos requeridos en posproducción primero y la pandemia después, llegó a festivales dos años después. Desde entonces no ha parado.

Tan sólo en 2023 fue integrado al largo de antología “Dark tales”, junto con otras cuatro historias, a invitación del realizador Ezio Massa.

El manga fue dado a conocer esta tarde en el marco de Feratum, festival de cine de género, que se desarrolla en este municipio michoacano. Ya puede adquirirse desde este fin de semana en las redes de Reserva Films, compañía productora del corto.

“Ya no soy el personaje, sino uno que hice, pero sí soy yo a través de otros ojos”, dice la actriz Puig.

“Cuando me pasaron el guión hace seis años, lo primero que me extrañó es que no tuviera diálogos y preguntaba cómo le iban a hacer, podía quedar muy mal o muy bien, pero ya ha pasado todos esos años y seguimos hablando de él”, añade.

El guión original de “Unheimlich” está basado en un texto del psicoanalista Sigmund Freud trata sobre las dualidades, de cómo cada persona es luz y oscuridad al mismo tiempo.

