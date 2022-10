"Una Película de Policías” le arrebata el Ariel por mejor dirección a "Noche De Fuego"

Durante toda la noche, y antes del inicio de la gala, la gran favorita para llevarse uno de los premios más importantes, el Ariel a mejor dirección había sido la dirigida por Tatiana Huezo, "Noche de fuego".

Pero nada estaba escrito y esta noche la sorpresa llegó, Alonso Ruizpalacios se levantó con la codiciada estatuilla por "Una Película de Policías", que retrata la historia de dos oficiales a quienes se les retiró su placa por, como pocos, realizar bien su trabajo.

"Esta sí no me la esperaba, porque hay unos directores fantásticos en esta categoría", dijo en el escenario del anfiteatro dle Colegio de San Ildefonso, donde se llevó a cabo la premiación, y es que el realizador no sólo competía con Huezo, también con Angéles Cruz, Arturo Ripstein y Ernesto Contreras.



Alonso Ruizpalacios se lleva el Ariel a mejor dirección Foto: Especial

En una combinación de ficción y cine documental, Ruizpalacios juega con la narrativa para también mostrarle a la audiencia, el proceso de preparación de los protagonistas Raúl Briones y Mónica del Carmen, quienes también se hicieron respectivamente con el premio a mejor actor y actriz.

"Con amor sí, con amor yo también doy el salto", dedicó el histrión Raúl Briones a su compañera Mónica del Carmen quien fue su pareja en la ficción.

Lee también: Esto hacía Claudia Martín mientras Maite Perroni y Andrés Tovar se casaban

En el filme Raúl interpreta a Montoya, un policía que se vuelve pareja del personaje interpretado por Mónica del Carmen, quien obtuvo en la misma categoría en la rama femenina la estatuilla del Ariel.

Raúl superó las interpretaciones de Alejandro Suárez, Benny Emmanuel, Leonardo Ortizgris, Noé Hernández.

Por su parte, Mónica del Carmen quien estuvo presente en la alfombra roja pero no en el recibimiento de su premio superó en la categoría a Ana Cristina Ordóñez, Ilse Salas, Nora Velázquez, Silvia Pasquel.

Lee también: Alfredo Adame fue operado de emergencia esta mañana