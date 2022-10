Una feliz noticia para los fanáticos de Lambda García, ganador de “Top Chef VIP”

“Top Chef VIP” es sin dudas uno de los programas más vistos en lo que va del año a nivel latinoamericano. El programa contó con la participación de varias celebridades y personalidades del espectáculo que se animaron a demostrar sus habilidades en la cocina.

El programa contó con la conducción de Carmen Villalobos y el flamante ganador fue el actor mexicano Lambda García. El actor se llevó no solo el reconocimiento por parte de los fanáticos del programa, sino que también obtuvo un premio de $100.000.

"Me dejó experiencias, me dejó amor en todo sentido: amor propio, amor a una actividad que jamás me imaginé me fuera a gustar, amor a perdonar y perdonarme. Me deja nueva familia, nuevos amigos y experiencias que contar por mucho, mucho tiempo", aseguró en sus redes sociales Lambda.

¿Qué buena noticia hay?

Se confirmó que Lambda García formará parte de la telenovela “Amor dividido”, la cual estrenará hoy mismo. García grabó la telenovela antes de participar en “Top Chef VIP”.



Foto: "Amor dividido". Fuente: Twitter @showmundialshow

¿Quiénes estarán en “Amor dividido”?

Lambda García compartirá pantalla con Gabriel Soto y Eva Cedeño. La telenovela se transmitirá de lunes a viernes a las 2 p.m hora de Este. García interpretará a Danilo Medina, el ejemplo perfecto de un buen muchacho que, por rodearse de las personas equivocadas, termina cometiendo un grave error que lo llevará a la cárcel.

"Es un error garrafal, pero es un error que lo hace por amor y por inconsciencia y por ser también buena persona. Muchas veces cometemos errores por no saber decir que no o por ser complaciente con otros […] y por eso es que está en prisión, está cuatro años", adelantó Lambda García.



Foto: "Amor dividido". Fuente: Twitter @showmundialshow

En las imágenes promocionales de “Amor dividido” se lo puede ver a Lambda García junto al hijo de la actriz y modelo argentina Mónica Ayos, Federico Ayos, quien interpretará a Gabriel. Los personajes de Gabriel y Danilo serán amigos en la telenovela.