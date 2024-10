La Ciudad de México se caracteriza, entre otras cosas, por la escasez de ambulancias públicas y bajo esa premisa los actores Joaquín Cosío, Renata Vaca y Diego Calva, junto con la cineasta Natalia Beristáin se propusieron mostrar esa problemática en televisión.

Para ello, aprendieron algo de medicina y hasta se subieron a vehículos reales de ese servicio.

Los cuatro, junto con el pequeño Sergio Bautista, forman el póker de Familia de medianoche, serie que aborda lo que ocurre en el interior de una ambulancia privada que busca atender emergencias y cobrar en medio del dolor y la desesperación de la familia.

“Visitamos cualquier cantidad de clínicas, hospitales, escuelas de medicina y justo en una estábamos buscando un salón y de pronto vino a uno que sólo tenían cuerpos y fue impactante”, recuerda Beristáin, realizadora de los filmes “Ruido” y “No quiero dormir sola”.

“Es cuando dije: ‘claro, con esto conviven nuestros personajes todos los días’. Entonces hubo que subirse mucho a las ambulancias para saber lo que pasaba ahí, de estar tranquilo, porque de pronto en dos segundos todo cambia. Nuestros personajes viven con sus manos literalmente en las entrañas de otras personas, pero tampoco era hacer un énfasis exhibicionistas o de morbo, o ponerlos como héroes”, añade.

La serie, que estrena episodio cada miércoles por Apple TV+, está inspirada en el documental del mismo título que durante 2019 ganó más de 20 premios en festivales internacionales como Gijón, Guadalajara, Zurich y el Camerimage.

El largometraje seguía a una familia capitalina en su andar nocturno, compitiendo contra otras ambulancias para llegar rápido al lugar de la emergencia y trasladar a los heridos a hospitales con quienes tienen previos acuerdos. Abrió en su momento una discusión social sobre la necesidad de tener a estos elementos, ante la falta de respuesta gubernamental.

En la Ciudad de México no se tiene un conteo sobre la cantidad de ambulancias privadas que circulan por sus calles. Pero, de acuerdo con cifras oficiales, existen poco más de 600 públicas, cada una de las cuales tendría bajo su cuidado, en promedio, a 15 mil habitantes.

“Simplemente el sistema de salud no se da abasto, el gobierno no contesta cierto tipo de emergencias. El que cobren no debería ser mal visto, el problema no tiene que ver con el compromiso médico (de atender), sino que es otro”, reflexiona Calva, actor de “Babylon” y que ahora interpreta al hermano mayor de la familia.

“Familia de medianoche” es la primera producción de Fábula, de los hermanos Pablo y Juan de Dios Larraín (“Una mujer fantástica”) junto con Fremantle, siendo original de Apple TV+. Se procuró que los personajes de la serie no tuvieran nada que ver con los del documental, aunque no deja de haber algunas escenas homenaje.

Pocas series sobre emergencias médicas

El caso más reciente de una producción mexicana alusiva a ambulancias fue “Paramédicos”, de Canal Once, en 2012.

En esta ocasión fueron 25 semanas de rodaje, gran parte en horarios nocturnos, en donde todo el elenco, que marca el debut del pequeño Sergio Bautista, debía estar atento a las escenas prolíficas en acción, varias con decenas de extras.

Vaca (“Dale gas”), quien interpreta a la joven de la familia que está estudiando medicina, debió hasta aprenderse los procesos cardiacos para una de las escenas y recitarlos.

“La parte de la medicina fue algo que me asustaba, había textos que eran muy difíciles, alguna escena era muy técnica de cómo funcionan las válvulas del corazón, cómo se oxigena todo, y con la doctora estuvimos estudiándolo mucho”, detalla la actriz.

Y Cosío (“El infierno”) quien es el patriarca de la familia, narra que para compensar la juventud y movimientos ágiles de los demás actores, tuvo que hacer algunos trucos en escena.

“Me tuve que poner a su nivel, eran rápidos al bajar de la ambulancia y yo no, tenía que agarrarme del techo (risas). Fue aprender a manejar una ambulancia, que no es fácil, es un vehículo pesado. Cuando leía el guión y decía que había un edificio incendiándose y bomberos, una gran multitud, decía: ‘ok, es algo grande’, pero cuando llegaba al ser y veía que efectivamente estaba el edificio en llamas, que había todo, era impresionante”, detalla.

Yalitza Aparicio, Dolores Heredia y Óscar Jaenada son parte del elenco.