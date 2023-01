Una avalancha de estrenos y conciertos

CINE INTERNACIONAL

Uno de los primeros estrenos fuertes del año es Babylon, que llega este 19 de enero a salas y que en su elenco incluye al mexicano Diego Calva compartiendo pantalla con Brad Pitt, Tobey Maguire y Margot Robbie.

Es precisamente esta última quien pintará de rosa el verano cuando se estrene Barbie, película dirigida por la nominada al Oscar, Greta Gerwig, sobre la popular muñeca; en la historia Ryan Gosling será la famosa pareja de Barbie, el muñeco rubio Ken.

El año también estará lleno de filmes de superhéroes. La cinta Ant-Man y la avispa: Quantumania será una de las principales apuestas del universo Marvel que sigue en expansión, planeada para llegar en febrero; a ella le seguirá Guardianes de la galaxia vol. 3, en mayo, y The Marvels, para mitad de año.

El competidor directo de Marvel, DC (Warner) lanzará la secuela de ¡Shazam! en marzo, y se espera que Flash también tenga un estreno en junio, pese a los problemas legales de su protagonista, Ezra Miller.

Cineastas con una larga trayectoria como Steven Spielberg y Christopher Nolan también traerán apuestas este 2023. Los Fabelman, la película más introspectiva y autobiográfica de Spielberg llegará el 26 de enero, previo a los Oscar, premio para el que se perfila. En cuanto a Nolan, su filme Oppenheimer, protagonizado por Cillian Murphy, competirá directamente contra Barbie llegando a salas ambos el 21 de julio.

En lo que se refiere al cine de animación quizá los más fuertes del año son Super Mario Bros. La película, inspirada en el videojuego clásico y cuya fecha de estreno en México aún no se confirma pero llegará a EU en abril, y Spider-Man: a través del Spider-verso que dejará ver en la pantalla a varias versiones del héroe arácnido el 2 de junio, después de haberse retrasado un año.

Otros títulos destacados son La Sirenita, con Halle Bailey como protagonista, que llega el 26 de mayo, y Rápidos y furiosos X con Vin Diesel al frente.



Música

Se espera que 2023 sea un año fructífero para las giras musicales. La banda británica Muse dará los primeros conciertos masivos de rock del año en la Ciudad de México el 22 y 23 de enero en el Foro Sol (luego de su paso por Nuevo León y Jalisco), mientras que Grupo Firme, de regional mexicano, pisará también el Foro Sol el 10 de febrero.

Para marzo revivirá el punk en el país con el regreso de Blink-182, cuya gira pisará el Palacio de los deportes en la CDMX y Parque Fundidora en Nuevo León.

Así como ellos otros de los artistas internacionales esperados son Super Junior (Arena Ciudad de México), Red Hot Chilli Peppers (Vive Latino), Billie Eilish (Foro Sol) e Imagine Dragons (Foro Sol), mientras que algunos de los artistas mexicanos más esperados son Danna Paola (Auditorio Nacional) y Hombrs G (Arena Ciudad de México).

TEATRO

Para 2023 las apuestas para regresar a la gente a los recintos teatrales ya pintan ambiciosas, aunque es poco lo que se ha revelado. El año comienza con el estreno de Carne en el Teatro Helénico el 23 de enero, protagonizada por Nailea Norvind y el ganador del Ariel, Adrián Ladrón.

La compañía OCESA Teatro comenzó preparativos del musical Anastasia, con fecha de estreno aún por confirmar —a la par la adaptación de Disney de Aladdin sigue ofreciendo funciones en el Teatro Telcel—.

Además, los fans de los musicales podrán ver Mamma mia! en el Teatro Insurgentes a partir del 9 de marzo con una versión renovada en su producción.



STREAMING

Este año inicia con algo de nostalgia con la llegada a la pantalla chica de personajes e historias icónicas. Una de ellos es The last of us, serie postapocalíptica de HBO y HBO Max que es una adaptación del videojuego homónimo de 2013. En la versión para streaming que se estrena el 15 de enero, Pedro Pascal interpreta al contrabandista Joel que debe llevar a la adolescente Ellie (Bella Ramsey) a lo largo de un Estados Unidos destruido.

Pero si hablamos de nostalgia qué mejor ejemplo que That ‘90s show, secuela de la serie de finales de los años 90, That '70s show, que se estrena el 19 de enero por Netflix, con apariciones especiales de actores como Mila Kunis y Ashton Kutcher (que participaron en la historia original). También para Netflix una de sus primeras grandes apuestas es la cuarta temporada de You. La primera parte de la nueva entrega se estrena el 10 de febrero y la segunda el 10 de marzo.

Además, el drama juvenil de Euphoria volverá en algún momento del año con una tercera temporada en HBO Max, que se comenzará a grabar iniciando este año, mientras que The Witcher y su tercera temporada regresará en el verano por última vez con su protagonista Henry Cavill, quien para la cuarta será reemplazado por Liam Hemsworth.

Para los fanáticos de los superhéroes, el spin-off de The boys llegará a Amazon Prime con The Boys: gen V, mientras que Star Wars: Ashoka llegará a Disney+ el 26 de octubre para contar la historia de la Padawan Jedi de Anakin Skywalker.

La casa de Mickey apostará también por nuevos episodios de Loki y la próxima serie Peter Pan y Wendy.