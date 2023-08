"Viaje todo robado" la cinta que convierte a Bruno Bichir ¿un actor de época?

A Bruno Bichir le salta que una película que aborde los inicios de la década de los 2000 sea considerada de época, porque en ese tiempo él apenas estaba en sus treintas.

Pero justo eso es lo que le está pasando con “Viaje todo robado”, comedia que protagoniza junto a Ana Claudia Talancón y Germán Bracco, y que llegará a 900 cines el próximo jueves.

En ella los tres conforman una familia que en 2004 decide irse de vacaciones a EU. Los adolescentes que participan en ella no sabían, por ejemplo, lo que era un quemador de discos: “Me cuesta trabajo pensar que es una película de época, como si fuera un tiempo pasadísimo, pero sí (risas). Fue hace 20’años, cuando nuestro hijo (hipotético) estaba en pre primaria”, comenta.

A pesar de ello, el actor está más que satisfecho con este filme, pues a pesar de ser una comedia no es la típica historia: “Siempre hacer una comedia ha sido una delicia y más bajo una visión particular del director; a la comedia siempre se le considera un género chico, pero esta se encuentra alejada de estos términos”, añade convencido.

“Viaje todo robado”, ópera prima de Diego Graue, cuenta la aventura de un hombre que ha tomado decisiones equivocadas, poniéndolo en grandes problemas hasta que se hace de un dinero con el que decide pasar un buen rato con su familia, pero las cosas comienzan a salir mal.

“Tiene que ver con esta fantasía que todos tenemos de hacer un viaje en vacaciones, que no es tan posible y refleja las dificultades que se enfrentan para lograrlo”, comenta el realizador.









Ana Claudia Talancón (“El crimen del Padre Amaro” y “Soy tu fan”), por su parte, es la madre, que además está obsesionada con el bingo.

“A mi me encanta el drama y la comedia, es como un agridulce delicioso, es algo completamente diferente, no creo que tenga que escoger entre una y otra, me encantan combinadas”, apunta la actriz.

Para Bracco (“Caer en tentación”), responsable de interpretar al hijo mayor, la historia sólo muestra lo que todos han pasado.

“El personaje intenta abrirse (de su familia) por mera rebeldía y, al final de cuentas, los personajes tiene un viaje en su interior, no solamente es un road trip divertido, sino de personas complejas tomando decisiones complicadas”, indica.

Irka Castillo y Daniel Haddad completan el elenco principal.

