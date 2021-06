“Un problema menos”: Gustavo Adolfo Infante frente a la demanda de Alejandra Guzmán

El periodista Gustavo Adolfo Infante se ha involucrado jurídicamente con la familia Guzman Pinal desde que realizó una entrevista con la hija de Alejandra Guzman, Frida Sofía, quien acusó a su abuelo de haberla abusado en la infancia.

Desde entonces, tanto el intérprete de “Payasito” como el comunicador comenzaron una querella que hace unos días se dijo de que Alejandra también se sumaba a las demandas.

Sin embargo hoy, Infante confirmó a EL UNIVERSAL que no ha recibido ninguna notificación al respecto y está tranquilo esperando alguna noticia, de no ser así, él mismo buscará aclararlo en unos días.

“No me han notificado, ellos vinieron supuestamente a notificarme, pero yo estaba al aire en mi programa y no los pude recibir, el día de hoy quedaron en regresar pero no lo han hecho, yo creo que en todo caso vamos a tener que ir a presentarnos al juzgado”, dijo Gustavo Adolfo Infante en entrevista.

Al presentador de 56 años lo tiene tranquilo el hecho de que la oficina de prensa de la cantante desmintió a través de Twitter la noticia. “Que bueno que lo negaron, mejor, un problema menos”, expresó.

Anteriormente sí fue demandado por Enrique Guzman, quien presentó tres peticiones de restricción, que incluían que Gustavo Adolfo no se acercara a su casa, dejara de intimidarlo y en caso de encontrarse, no se acercara a él. Dichas peticiones fueron declinadas por la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, según confirmó el periodista.

“Dijeron que no encontraron motivo para darle seguimiento”, contó.

Mientras tanto Infante afirmó que él sigue en pie con la demanda que interpuso contra el intérprete, donde lo acusa de fraude procesal, falsedad de declaraciones y amenazas.

“No he tenido noticias, pero está interpuesta mi denuncia penal en su contra, ya está metida y no sé qué vaya a seguir, pero sí continua”.

