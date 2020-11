Un Latin Grammy a la mexicana y con poco reggaetón

La sana distancia se mantuvo durante la entrega de los Latin Grammy la noche de ayer, pero eso no impidió que países como México, España, Brasil, Estados Unidos y Argentina estuvieran presentes en la ceremonia, dedicada a premiar lo mejor de la música bajo el lema “la música nos humaniza”, que contó tanto con talento que participó desde la American Airlines Arena, en Miami, así como intérpretes que desde sus naciones se conectaron de forma virtual.

Gracias a la tecnología, fue que el regional mexicano llegó desde Guadalajara hasta Miami con la presentación virtual de Alejandro Fernández, Calibre 50 y Christian Nodal, que cantaron “Ay, ay, ay” y “Más no puedo”, acompañados de mariachi.



CARLA MORRISON Y RICKY MARTIN. La mexicana y el puertorriqueño unieron voces y romanticismo con los temas “Recuerdo” y “Tiburones”.

Además, El Potrillo se llevó Álbum de Música ranchera o mariachi por su disco Hecho en México. Al triunfo de Alejandro se sumó el de Natalia Lafourcade, quien junto a Rosalía y Carlos Vives, fue de las más premiadas con tres estatuillas. En el caso de la mexicana, se llevó el máximo premio por Álbum del año.

También los temas clásicos mexicanos sonaron, pues Lupita Infante apareció haciendo un homenaje a su abuelo Pedro Infante con “Amorcito corazón”.



El mensaje del vestido Dolce & Gabbana de Karol G generó confusión en redes sociales.

Carlos Vives fue reconocido en categorías como Canción tropical por “Canción para Rubén”, junto a Rubén Blades.

“Rubén, gracias por unirte a este mundo cumbiana, por unir nuestras músicas, nuestras tierras, reconocernos como hermanos”, dijo en un enlace virtual.



Prince Royce destacó con un traje verde que usó sin camisa.

Pero quien dio el mensaje más contundente fue Residente después de llevarse el Grammy por Canción del año (“René”).

“El arte no se hizo para hacer historia o establecer récords, los números, los seguidores y los views en YouTube no definen el arte tampoco, el arte para mí está hecho para hacernos sentir libres. En el arte no se puede tener miedo, es la diferencia entre ser un negociante y un artista”.



YALITZA APARICIO. La actriz y activista condujo la velada al lado de Ana Brenda Contreras y Víctor Manuelle, en la ceremonia llevada a cabo en la American Airlines Arena, en Miami.

J Balvin aspiraba a recoger más premios; por sus 13 nominaciones rompió el récord Guinness de más categorías en un año, sin embargo al final sólo se alzó con Álbum de música urbana por su disco Colores.

“Esto va para Colombia y San Andrés, Providencia, todos los países que están sufriendo con el huracán, buena vibra y mucha esperanza”, dijo en la ceremonia que se realizó bajo la conducción de Ana Brenda, Yalitza Aparicio y Víctor Manuelle.



