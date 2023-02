Tras rumores, Bad Bunny y Kendall Jenner son captados en un restaurante juntos

Luego de los rumores que surgieron hace unos días acerca de que Bad Bunny y Kendall Jenner estaban saliendo, tal parece que al cantante y la modelo no les preocupa que las especulaciones aumenten, pues después de que se asegurara que fueron vistos besándose, la potencial pareja fue captada saliendo del mismo restaurante la noche de ayer, en lo que pareciera haber sido una cita doble con Justin Bieber y su esposa, Hayley Bieber.

La semana pasada, medios internacionales sorprendieron con una noticia que nadie se esperaba; un posible romance entre “el Conejo malo” y Kendall Jenner, una de las hermanas menores de Las Kardashians, luego de que el jueves anterior cuando “DeuxMoi”, un sitio de noticias de espectáculos que difunde rumores del mundo de Hollywood, publicara que habían tenido una cita en un club de Los Ángeles, en el que se besaron para, más tarde, abandonar el sitio en el mismo vehículo.

Ahora, “Daily Mail”, obtuvo fotografías exclusivas de la modelo de 27 años y el músico de 28, en los que, coincidentemente, visitaron “Wally´s”, un restaurante en donde se sirven una variedad de quesos y vino en Beverly Hills. Mientras Kendall apareció en el lugar aproximadamente a las 20:30 horas, el interprete de “Tití me preguntó” arribó sólo un par de minutos más tarde, a las 20:42 horas.

