Tras polémica, Celia Lora cancela ir a programa.

Celia Lora siempre ha estado rodeada de polémica y aunque siempre ha dicho que no tiene pelos en la lengua y que eso de la censura no existe en su vocabulario, tal parece que ante su nuevo escándalo al hablar sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador, la hija de Alex Lora prefiere manternerse con perfil bajo. Por ello ha decidido cancelar todas sus entrevistas y asistencia a programas. El primer afectado es Yordi Rosado, ya que Celia estaría en su programa de radio y sólo unos minutos antes de estar habló para decir que ya no podría ir.

Ya no aguantan a Sandra Echeverría.

Todo parece indicar que a la actriz Sandra Echeverría ya se le subió la fama... pero para mal. Nos enteramos que parte de la producción de la nueva versión de La usurpadora ya no la aguanta, pues tiene mal carácter, incluso hay quienes añoran a la Sandra de Súbete a mi moto que era más relajada. ¿Se estará tomando muy en serio su papel de mala en La usurpadora?

Pasquel afianza lazos con su hija Stephanie.

De una manera muy entrañable Sylvia Pasquel le deseó un feliz cumpleaños a su hija Stephanie Salas, al colocar en su cuenta de Instagram una foto de ella y Mike Salas, papá de Stephanie, cargándola de bebé. Lo más curioso es que sin querer recordó también a dos personas importantes en su vida, su ex esposo y su hija Viridiana, ambos fallecidos, porque la gente le preguntaba sobre ellos y Sylvia respondía con cierta nostalgia, como “tristes recuerdos amiga”, le dijo a una usuaria. Detalles que contrastan con lo sucedido recientemente entre su hermana Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía, que a través de mensajes en redes han dejado de manifiesto su distanciamiento.