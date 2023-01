Tras pleito con Niurka, MaryFer Ceneteno anuncia que salió de "Se tenía que decir"

Hace una semana, MaryFer Centeno y Niurka protagonizaron un pleito mientras el programa “Se tenía que decir” se transmitía en vivo, cuando la vedette cubana acusó a la grafóloga de crear un perfil dudoso acerca de su persona y las relaciones amorosas que sostuvo en el pasado; saliéndose de control la situación, pues ninguno de los conductores presentes medió para que la discusión se calmase, por lo que la experta en analizar los rasgos de la escritura anunció que ya no participará en ese programa.



“Se tenía que decir!” es un programa que se transmite en el canal de YouTube de “La saga”, impulsado por Adela Micha, en el cual asisten una serie de invitadas e invitados del mundo del espectáculo para hablar de diversos temas en torno a su vida personal y su carrera profesional; MaryFer Centeno se había convertido en una de las colaboradoras más activas de este show, hasta que el encuentro que sostuvo con Niurka cambió su situación dentro de la emisión.

Tras la discusión entre ella y Niurka, en la que ambas llevaron sus diferencias a otro nivel, alzándose la voz con reacciones descontroladas, la grafóloga aseguró que, al terminar la transmisión, ambas arreglaron la situación y quedaron en buenos términos, pues hasta hay una fotografía que ya circula en los medios, compartida por Centeno, en las que se puede ver como se abrazan sonrientes luego de una supuesta reconciliación.



Y, aunque el encontronazo se solucionó en ese mismo momento, este evento se convirtió en un tema de interés para las redes sociales que, además de tomar partido entre MaryFer y Niurka, tacharon de “vulgar” y de “muy mal gusto” lo sucedido en el programa.

Aunado a esto, Adela Micha se deslindó de cualquier responsabilidad de lo sucedido, al expresar que si bien, “Se tenía que decir!” se transmitía en el canal de “La saga”, las personas responsables de lo que se decía y pasaba durante el programa eran aquellas que hablaban y llevaban a cabo dichas acciones, recordando -además- que el perfil de ese tipo de programas era la polémica.

Por último, la periodista mexicana, no dejó pasar desapercibida su propia opinión de los acontecimientos, asegurando que lo que había pasado ahí era parecido a una “verdulería”.

Ante toda la ola de críticas, la grafóloga de 33 años habló con distintos medios que la buscaron luego de su discusión con Niurka, en la que trató de dejar bien parada la situación, sin embargo, no pudo esquivar las preguntas en la que le indicaban que sus compañeros no hicieron nada para defenderla y que, en cambio, se reían. A esto, Centeno trató de respaldar a las personas que trabajan con ella, pues dijo que, aunque no se vio en pantalla, le extendieron su apoyo y solidaridad, sin embargo, ayer dio a conocer que se despedía de la conducción del programa.

“Por elemental respeto a mi audiencia, no estaré en el espacio donde me vieron el lunes pasado”, explicó.

Después de esta publicación, hubo quienes respaldaron su decisión con mensajes de apoyo, en la que la denominan una persona congruente y de mucha inteligencia, pero también se hicieron presentes las personas que no estuvieron de acuerdo con que se retratara con Niurka después de todo lo que sucedió, exponiéndole que había perdido la credibilidad que la ha caracterizado a lo largo de su carrera en la televisión.

Centeno se dio a la tarea de contestar algunos de los tuis de sus seguidores, en los que le preguntaban acerca de los pormenores de su salida de “Se tenía que decir!”, y fue en una de esas respuestas en las que aclaró que su ausencia no se debía a un supuesto despido.

