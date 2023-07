Tras éxito de "Barbie", Mattel confirma cinta sobre Polly Pocket con Lily Collins como protagonista

Tras su debut en cines, "Barbie" se ha convertido en todo un fenómeno mundial y sobre todo en una de las películas más vistas de lo que va del 2023, generando ganancias millonarias; y aunque, hasta el momento no se ha confirmado que la cinta protagonizada por Margot Robbie vaya a tener una secuela, Mattel, empresa detrás de la muñeca más famosa, ya ha decidido emprender varios proyectos similares con otros de sus productos.

De acuerdo con información publicada por la revista "Variety", ya se ha confirmado uno de ellos incluirá a las mini muñecas, Polly Pocket, a la actriz Lily Collins como protagonista y a la directora Lena Dunham; incluso, el guión ya estaría en desarrollo.

Según declaraciones del CEO de Mattel, Robbie Brenner, las expectativas al respecto son altas, pero todavía no se tiene una fecha tentativa de cuando estaría lista la película: “Son dos de mis damas favoritas. Lena es muy colaboradora y Lily es tan específica y tan productiva. Ha sido una colaboración increíble, así que estamos encantados con ella. Con suerte, lo haremos en algún momento en el futuro”, dijo.

Cabe destacar que hasta el momento, la estrella de "Emily en París" no se ha pronunciado al respecto, sin emabrgo se cabe que se tratará de una comedia completamente familiar.

Pero eso no es todo, la empresa planea crear todo un universo cinematográfico en el que incluirá a líneas de juguetes como "Hot Wheels", "Masters of the Universe" o el juego de mesa "Rock 'Em Sock 'Em Robots", que estaría encabezado por Vin Diesel: “Vin está emocionado. Estamos trabajando en el desarrollo de un guión y todos estamos muy entusiasmados con él”, agregó.

Mientras esto sucede, "Barbie" le ha dado un nuevo aire a la empresa, levantando las ventas de sus muñecas y dando pie a nuevos productos.

