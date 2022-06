Tras derrota de Heard, usuarios reviven caso de Chris Brown y piden cancelarlo

Esta tarde el tan sonado caso de Johnny Depp y Amber Heard llegó a su fin. Tras 11 semanas de audiencias y un sinfín de evidencias, el jurado le otorgó la razón al protagonista de “Piratas del Caribe” en el caso por difamación que promovió contra su exesposa.

Ambas partes reaccionaron de manera distintas, pues mientras Johnny festejó el veredicto y agradeció al jurado por haberle devuelto la vida, Amber se dijo decepcionada y con el corazón totalmente roto, ya que esta resolución afectaba directamente contra los derechos de las mujeres.

Las redes sociales tampoco se quedaron calladas y aunque varios usuarios celebraron la victoria del actor, hubo otros quienes mostraron su descontento y no solo defendieron a la actriz de “Aquaman” de la ola de críticas y ataques de las ha sido objeto, también revivieron el caso de Chris Brown, quien a pesar de ser señalado por varias de sus exparejas, entre ellas la cantante Rihanna, de haberlas agredido físicamente, continúa entre el gusto del público.

Piden cancelar al cantante

El nombre de Chris Brown ha vuelto a estar en medio de la polémica ya que, a través de Twitter, cientos de internautas alzaron la voz para frenar el linchamiento público que ha recibido Amber Heard; así como para cuestionar el hecho de que ella sí esté siendo tan duramente juzgada mientras que Brown, declarado culpable por violencia doméstica, no haya tenido ninguna consecuencia ni en su imagen ni en su carrera.

“La neta, sí me sorprende el odio con el que hablas acerca de Amber, Creo que nunca he visto tuits o post con el mismo odio hacia un hombre. Ni siquiera Chris Brown que dejó súper mal a Rihanna y, la neta, su me pone triste”, escribió una usuaria.

Mientras que otros hicieron hincapié en que se han ensañado con la actriz, por el simple hecho de ser mujer: “Amber Heard tiene la vida destruida pero Chris Brown sigue intacto después de casi matar a Rihanna. Nadie dice que Amber sea inocente, pero han visto la diferencia solo por ser mujer”.

Los escándalos de Chris Brown

En 2009 el rapero estadounidense fue acusado por Rihanna por haberla golpeado en medio de una discusión. La cantante presentó una denuncia formal y las fotografías del incidente rápidamente se volvieron virales. Brown fue llevado ante la corte y sentenciado a cinco años de libertad condicional y 180 días de servicios a la comunidad.

En junio de 2021, Chris fue nuevamente acusado de agredir a una mujer, esta vez durante una discusión en su casa de Los Ángeles, según la investigación, la víctima informó que Brown la golpeó con tal fuerza en la nuca que le desprendió parte del cuero cabelludo, aunque en esta ocasión no enfrentó cargos.

En febrero de este año, Brown enfrentó una nueva polémica luego de que una joven bailarina lo denunciara públicamente de haberla agredido sexualmente tras drogarla en un yate, aunque se desconoce si hubo implicaciones legales.

