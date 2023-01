Tras 17 carreras, Yamilet se convierte en la última eliminada del “Exatlón”

La atleta Yamilet Escárcega se despidió del reality deportivo “Exatlón” al perder en el duelo de eliminación contra Tzasna Carrasco, durante el más reciente programa transmitido la noche de este domingo, tras hacer 17 carreras en el circuito.

Ambas deportistas pertenecían al equipo rojo, el cual previamente perdió dos duelos de la serie por la supervivencia, por lo tanto tanto Yam como Tzsna entraron a la batalla por la permanencia, cada una tuvo siete vidas.

“Estamos en la recta final de esta travesía y el riesgo será cada vez más alto, la dificultad será cada vez más exigente”, señaló el conductor Toño Rosique antes de que anunciara los dos rendimientos más bajos del equipo rojo: Yamileth y Tzasna, quienes son muy buenas amigas.



Yamileth consideró que estaba preparada en ésta que fue la semana 14 (día 98 de la competencia), pues desarrolló su rendimiento durante el tiempo que estuvo en “Exatlón”, pese a ser de las últimas competidoras que llegaron al reality.

“Yo he estado preparada para este momento, durante esta semana no me fue muy bien en cuanto a rendimiento y la verdad es un poco frustrante el hecho de no dar punto y siempre pensé si no estoy aportando a mi equipo va a pasar lo que tenga que pasar para que mi equipo se fortalezca”, expresó Yamileth antes de entrar al examen.

La segunda concursante con menor rendimiento fue Tzasna, quien terminó ganándole a su compañera.

“He disfrutado cada día al máximo, no me he quedado con nada y es algo que seguiré haciendo dentro y fuera de "Exatlón", lo más duro hoy es competir con una amiga, sin embargo creo que hoy daremos una competencia digna y buena, es una excelente competidora, sin mencionar la maravillosa persona que es”, mencionó Tzasna antes de competir.

El llamado circuito del "deshuesadero" que atravesaron se compuso de la siguiente manera: una pista totalmente diferente con carriles donde hay dos cruces que tendrán que intercambiarlos a lo largo del recorrido de la pista, pasaron por los toldos de autobuses y camionetas.

En el primer cambio de carril pasaron a través de dos carrocerías, posteriormente, se ubicaban un par de rampas y hubo un cambio de carriles, ejecutaron la maniobra jalando la cuerda mientras que pasaron por en medio del auto.

Movieron una rueda que activaron algunos automóviles y la grúa que cargó los vehículos, corrieron por encima de las vallas y el techo de otros vehículos para llegar a otra rampa, pasaron por debajo de la estructura.

En la última recta, Yam y Tzasna llegaron a la línea de tiro en la que tuvieron que limpiar la plataforma llena de objetos; al perder Yamileth, quien es lanzadora de jabalina de 24 años, expresó las siguientes palabras.

“Estoy satisfecha con las carreras que di, con el esfuerzo que le puse, 17 carreras, ni siquiera sabía que era capaz de eso, les juro di el 100 por ciento en cada carrera salí a disfrutar y hoy no fue la excepción, esta aventura es más bonita que lo que se ve en la tele, me voy feliz”, mencionó la deportista.

