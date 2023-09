Toño Mauri rompe en llanto al recordar que estuvo a punto de morir tras contagiarse de Covid

El actor mexicano Toño Mauri rompió en llanto al recordar cuando estuvo a punto de morir, por consecuencias del Covid-19, del cual se contagió tres veces, pero que pudo sobrevivir gracias a un doble trasplante de pulmones.

“Yo no tenía muchas posibilidades, más bien no tenía nada, me desahuciaron, fueron cuatro meses en coma, yo en ese tiempo perdí todo: la movilidad, los músculos, perdí todo”, señaló durante una entrevista con el programa “Despierta América”.

La lista de espera para unos nuevos pulmones, explicó, fue lo más difícil durante este proceso, porque dijo, estaba consciente y sabía que pudo ser su última oportunidad para mantenerse con vida.

“Me acuerdo que lloramos toda la noche, rezamos porque para mí, sí fue como una despedida y la mano de Dios siempre estuvo presente. A las 7:00 de la mañana entra mi doctor, me dice: ‘ya llegaron tus pulmones’ y dije ‘wow’”.

Al despertar tras dicha operación lo primero que pensó fue en su donador, en esa persona que dio esos pulmones para que otra persona viviera y darle esperanza a alguien más, por lo que si pudiera darle un mensaje sería “gracias”.

Promotor de la donación de órganos

Ahora, ya con una nueva oportunidad de vivir, Mauri se dedica a promover la donación de órganos, indicó que es parte de su misión y de lo que hace actualmente.

Explicó que cuando alguien quiera donar sus órganos tiene que hacerlo en consenso con su familia, pues esta última tendrá la última palabra de la decisión.

“Si tu familia en ese momento no están de acuerdo no toman tus órganos, en tu vida puedes donar el riñón, la médula y el tejido, los cuales son más específicos que no implican una consecuencia grave para ti; esto de los riñones casi siempre es entre familiares porque son compatibles”.

México cuenta con excelentes doctores e infraestructura, opinó quien forma parte de asociaciones como “Héroes por la vida” y “Fundación Ale”, además escribió el libro “Mi nueva vida, un gran milagro”.

“Este libro ha servido para que otras personas se den cuenta sobre el tema; muchas personas que ni conozco, de repente me escriben en mi Instagram, me mandan mensajes fuertísimos, alentadores.

“Nunca se me va a olvidar cuando salí del hospital, ese momento para mí no tiene nombre, es demasiado fuerte para poder describir”.

