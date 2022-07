Todos los actores involucrados en la supuesta estafa de Sergio Sendel: claves para entender la denuncia

Sergio Sendel fue acusado por tres delitos; robo, despojo y fraude, por los hermanos Sylvia de Rugama y Jorge Reynoso, al alegar que el actor y su hermano, Arturo Santaella Sendel, ocuparon 14 inmuebles que no eran de su propiedad –desde el 2015-, para ponerlos a la venta mediante "documentos falsificados"; uno de estos bienes inmuebles fue comprado por la actriz María Elena Saldaña, “La Güereja”, quien también podría enfrentarse a la justicia –en caso que se pruebe que fue consciente del fraude- por asociación delictuosa, pero ¿hay más figuras del medio involucradas en la presunta estafa?

María Elena Saldaña, “La Güereja”

De acuerdo a las declaraciones de Sylvia Paulette de Rugama Prado, su padre José de Rugama Jiménez fue un empresario y publicista que, a lo largo de los años, se hizo acreedor de un gran patrimonio, del que se ha dado a conocer que se conforma de 14 propiedades ubicadas en el Ajusco. Cuando el padre de Sylvia y José murió, en 1992, sus dos hijos se encontraban en situaciones que les impedían estar al tanto de estos bienes, de los que –de acuerdo a sus más recientes declaraciones, concedidas a diversos medios de comunicación- son herederos universales, junto a su madre, Silvia Prado Garduño.

Por ese motivo, el cuidado de las propiedades quedó a cargo de Gabriela Sastre –como lo indicó su padre-, una prima hermana de los de Rugama Prado, sin embargo, llegó en una época (2013) en que ella enfermó de cáncer y se mudó a unas de las casas, ubicada en la colonia Lomas de Padierna, en la que era visitada por amigos cercanos a ella, para asistirla mientras se encontraba en un estado convaleciente; entre esas amistades se encontraban los hermanos Arturo y Sergio Sendel.

Según lo dicho por Sylvia, los Sendel la visitaban, llevándole comida y medicamentos, así como también le hacían llegar algunas cantidades de dinero para sobrellevar la enfermedad. Sin embargo, de Rugama aseguró que no se trataba más que de atenciones con doble intención, pues Arturo y Sergio eran conscientes de que la propiedad pertenencia a su padre. Derivado de ello –indicó la parte actora- comenzaron a sacarle información a Gabriela de otras propiedades que pertenecían al difunto José Rugama.

Fue así que –de acuerdo a su versión- los hermanos hicieron que Gabriela firmara papeles inválidos y, al fallecer, se apropiaron de la casa (y de otras propiedades), misma que –más tarde- sería vendida a la actriz María Elena Saldaña, “La Güereja”. De Rugama Prado también ha dicho que, ella, su hermano y su abogado, el licenciado Francisco Díaz, están al tanto de que Sendel tiene al cuidado de varias propiedades a varias personas para que están no sean invadidas.

La casa en la que Gabriela vivió sus últimos días es ahora la propiedad en la que vive “La Güereja”, luego que Sergio Sendel se la vendiera con documentos falsos, pues Sylvia señaló que ella cuenta con todas las escrituras de los bienes inmuebles despojados que la acreditan como dueña. La afectada dijo que, en este caso, la actriz tendría que devolver la propiedad, pues de no hacerlo, podría verse involucrada en el delito de asociación delictuosa; de no probar que adquirió la casa como una compradora de buena fe, lo que quiere decir que no estaba al tanto de las anomalías que rodeaban a la venta del inmueble.

Rubén Cerda

Pero la comediante no es la única involucrada en el caso, sino que Rubén Cerda sería otro de otro de los actores afectados por el fraude, pues él adquirió uno de los inmuebles despojados, el cual le fue vendido por la misma María Elena Saldaña. Cerda, de 61 años, se enteró de la noticia cuando, esta semana, Sylvia visitó el inmueble –junto con “Ventaneado”- y le hizo saber que se trataba de una propiedad que le pertenencía a los hermanos de Rugama Prado. De esa manera, el actor reconoció que desconocía el fraude pero que, hasta el momento, no ha podido escriturar la casa, ya que existe una anomalía de notario. Sylvia habló con Rubén y le indicó que sabía que él había actuado como un tercero de buena fe, por lo que trataría de llevar el caso con los Cerda de la forma más civilizada posible, postura que el actor agradeció.

Jorge Reynoso

Jorge de Rugama Prado es el hermano menor de Sylvia, pero se hace llamar Reynoso, desde que su madre volvió a casarse. En la actualidad, reside en Estados Unidos y está casado con la cantante Noelia, sin embargo, la artista de 42 años ha guardado silencio con respecto al caso, pero Sylvia aseguró que su cuñada desea que todo se resuelva, sobre todo por el bien de su suegra, la señora Silvia de la cual es muy cercana desde que se casó con Jorge.

